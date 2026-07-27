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Concurso de precios N.º 552/26: apertura electrónica

Apertura electrónica

27 de julio de 2026 8:55 hs
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CONCURSO DE PRECIOS N.º 552/26

APERTURA ELECTRONICA

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección de un proveedor para el suministro, instalación y puesta en marcha de uno o más quemadores tipo cañón a pellets para el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, a instalarse en planta industrial de José Pedro Varela (Lavalleja).

Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores. Apertura de Ofertas Electrónica: viernes 21 de agosto del 2026 a las 15:30 horas.

  • Fecha Límite de consultas: viernes 14/08/2026
  • Fecha límite de ingreso de ofertas: viernes 21/08/26 HORA: 15:15

Los Recaudos serán publicados en la web a partir del día 28/07/2026.

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