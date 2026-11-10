LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7/2026
Intendencia departamental de Tacuarembó: Licitación Pública N° 7/2026
Licitación Pública N° 7/2026
Licitación Pública N° 7/2026
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7/2026
La Intendencia Departamental de Tacuarembó invita a participar del llamado a Licitación Pública N° 7/2026 “Construcción de 2 (dos) puentes en Balneario Iporá” en el departamento de Tacuarembó, de acuerdo a lo que se detalla en el Pliego de Condiciones Particulares.
APERTURA: 1 de diciembre de 2026 – Hora: 15:00
LUGAR: Oficina de Licitaciones
PLIEGO DE CONDICIONES:
El Pliego deberá retirarse en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia Departamental de Tacuarembó 18 de julio 164, teléfono 46324671 interno 290 o en la Oficina de Compras de la Intendencia Departamental de Tacuarembó en Montevideo (Maldonado 1959 – Teléfono 24106368) en días y horarios hábiles al valor de $ 9000 (pesos uruguayos nueve mil )
Los mismos podrán ser consultados a través de la Página WEB de la I.D.T. www.tacuarembo.gub.uy/stg
CONSULTAS: Por información adicional se podrá consultar en Intendencia Departamental de Tacuarembó por el mail [email protected]. No será de recibo ninguna consulta que fuese formulada a otra casilla de correo que no fuese la mencionada.
RECEPCION DE PROPUESTAS: Hasta el día y hora de la apertura. Previo depósito de la garantía de mantenimiento de oferta correspondiente.