Prorroga licitación publica N.º 535/25 – apertura electrónica
El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), comunica prórroga de esta Licitación Pública para SELECCIÓN DE UN PROVEEDOR CALIFICADO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORAS DE AIRE PARA EL LATU. Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores.
Apertura de Ofertas Electrónica: viernes 12 de setiembre de 2025 a las 15:30 horas.
Fecha Límite de consultas: 05/09/2025
Fecha límite de ingreso de ofertas: 12/09/2025 hora: 15:15
VISITA (No obligatoria): 02/09/2025 Hora 11:00 en Avda Italia 6201 – Sede Central LATU.