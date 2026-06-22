RODELU lleva el Mundial a sus locales

Con una propuesta que combina gastronomía, entretenimiento y fútbol, RODELU decidió vivir el Mundial 2026 de una forma especial. La cadena uruguaya transformó sus 10 sucursales en los llamados “Estadios RODELU”, una iniciativa que incluye ambientación temática, promociones especiales y una edición limitada de su tradicional pizza mozzarella.

Según explicó Marcel Burgos, director de RODELU, la idea surgió a partir de la importancia que tiene el fútbol para los uruguayos y del deseo de ofrecer una experiencia diferente a quienes eligen reunirse durante el torneo.

“Somos un país muy futbolero y nos pareció crear las condiciones para quienes no solo quieren ver un partido o compartir una muzza. Queremos ser un lugar divertido para vivir el Mundial”, señaló Marcel Burgos.

Para eso, los locales incorporaron futbolitos, tejos, consolas de videojuegos y una ambientación inspirada tanto en la selección uruguaya como en los países participantes del campeonato.

La propuesta se extiende también al canal retail. RODELU lanzó una edición especial de su pizza mozzarella con una caja temática que incluye una cancha de fútbol impresa en su interior y camisetas coleccionables para continuar la experiencia mientras la pizza termina de cocinarse.

Actualmente, RODELU cuenta con más de 1.200 plazas distribuidas entre sus locales y supera los 1,2 millones de consumidores anuales. Además, la compañía señala que lidera el segmento de pizzas frescas en el canal retail nacional.

“La expectativa con la que llega el cliente rápidamente trabajamos en superarla, con espacios amenos, atención rápida, promociones y la mejor muzza”, afirmó Burgos.

La relación entre RODELU y el fútbol tiene además un componente histórico. La empresa, que celebrará sus 110 años en octubre, destaca que nació junto a la primera Copa América y que ha acompañado a varias generaciones de uruguayos durante mundiales y grandes eventos deportivos.

Foto: Macarena Mariño

“Los mundiales están en nuestro ADN. RODELU significa República Oriental del Uruguay y estamos muy ligados a todo lo que representa la celeste”, sostuvo Burgos.

Más allá de la campaña mundialista, la compañía también tiene objetivos de crecimiento para los próximos años. Actualmente cuenta con 10 locales y más de 300 colaboradores, y proyecta alcanzar presencia en los 19 departamentos del país para 2030.

“Queremos seguir creciendo, desarrollar a las personas que forman parte de la empresa y mantener una gran experiencia para el cliente dentro de un mercado cada vez más competitivo y exigente”, concluyó Burgos.