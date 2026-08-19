Sale a la venta la propiedad residencial más cara de Argentina: ¿cuál es el precio del penthouse de Harbour Tower?

GNV Group anuncia el lanzamiento del Penthouse de Harbour Tower al mercado por US$ 21 millones , convirtiéndose en la propiedad residencial más cara a la venta en Argentina. Se trata de una residencia única de 674 m² , ubicada en los pisos 52 y 53, que cuenta además con 149 m² destinados a cocheras y servicios privados y forma parte de una torre que ofrece 1.800 m² de amenities.

Concebida para ofrecer una experiencia residencial extraordinaria, la propiedad combina amplitud, privacidad absoluta, diseño sofisticado y vistas panorámicas al Río de la Plata y a la ciudad de Buenos Aires.

GNV Group es el grupo desarrollador detrás de SLS Punta del Este , Uruguay, el nuevo proyecto de la marca SLS de Accor -operado por Hotel Equities- que contará con 80 habitaciones de hotel y 266 residencias. Con una sólida trayectoria en el mercado y a través de propuestas de escala internacional, GNV Group continúa profundizando su experiencia en el desarrollo de residencias premium, un segmento que también tiene como protagonista al Penthouse de Harbour Tower en Argentina.

Distribuido en dos niveles, el Penthouse cuenta con palier privado, antecámara de seguridad y una recepción de 160 m² con doble altura de 8 metros , que da paso a los principales ambientes de la residencia. En este nivel se encuentran los espacios de living y comedor, bar, cava de vinos, toilette, dos dormitorios con vestidor y baño en suite, dependencia de servicio, cocina con parrilla y comedor diario.

Una gran escalera conecta con el piso 53, donde se encuentra la master suite de 120 m², equipada con dos baños y dos vestidores individuales. En este mismo nivel se ubica uno de los grandes diferenciales de la propiedad: una piscina cubierta y climatizada, con vistas abiertas a la ciudad y al Río de la Plata.

El nivel superior se completa con un exclusivo espacio de wellness, que incluye gimnasio, sala de tratamientos y sauna, además de un media room y un estudio privado. Cada ambiente fue pensado para ofrecer una experiencia de máximo confort y privacidad, en una residencia donde los espacios interiores se integran permanentemente con las vistas del entorno.

Cocheras y acceso directo al helipuerto

Otro de los grandes atributos del Penthouse son sus 149 m² destinados a cocheras. El espacio contempla una cochera privada cerrada para dos vehículos, un área adicional destinada a motovehículos o bicicletas, toilette y office para choferes. A esto se suman cuatro cocheras adicionales ubicadas en los subsuelos de la torre, alcanzando una capacidad total para seis vehículos.

Además, desde el sector de estacionamiento existe acceso directo al helipuerto de Distrito Madero Harbour, un diferencial que refuerza el carácter exclusivo de la propiedad y su propuesta de máxima privacidad y comodidad.

Amoblado y diseñado a medida

La propiedad se entrega terminada, equipada, amoblada y decorada por Estudio Piana, con una propuesta integral en la que cada detalle fue pensado para acompañar la experiencia de quienes la habiten.

“Al desarrollar un proyecto, nuestra visión siempre se orienta a lo excepcional, respaldado con la calidad arquitectónica: creamos propuestas únicas, singulares e irrepetibles para las familias. El Penthouse fue concebido como una experiencia residencial extraordinaria, donde la amplitud, las visuales privilegiadas y la privacidad absoluta se combinan con un diseño sofisticado”, afirma Alejandro Ginevra, presidente y fundador de GNV Group.

La torre diseñada por Carlos Ott

GNV Group trabaja junto a estudios de renombre a nivel mundial para desarrollar verdaderos hitos de diseño urbano. Harbour Tower comenzó a tomar forma a partir de los primeros bocetos del premiado arquitecto Carlos Ott y fue concebida como una obra de arte a cielo abierto.

Su fachada completamente vidriada, sus plantas irrepetibles y sus ventanales de piso a techo potencian las vistas y orientaciones, generando una relación permanente entre la arquitectura, la ciudad y el río. Su particular silueta de múltiples esquinas y sus visuales privilegiadas consolidan un diseño único dentro de la arquitectura porteña.

“Es una torre concebida para vivir a la altura, con una ubicación, visuales y categoría únicas. Se trata de un desarrollo a gran escala que transforma el skyline de Buenos Aires”, agrega Ginevra.

Con 53 pisos y 194 metros de altura, Harbour Tower está ubicada en el Dique 1 de Puerto Madero, dentro de Distrito Madero Harbour, y cuenta con 217 residencias y más de 1.800 m² de amenities, que incluyen gimnasio, spa, piscinas, espacios de coworking, cavas privadas, zona de parrillas, microcine Hi-Tech y áreas para eventos, entre otros.

En este contexto, el Penthouse representa la máxima expresión del concepto arquitectónico de Harbour Tower: una residencia extraordinaria donde la arquitectura, el diseño, la privacidad, la amplitud y las vistas se combinan para ofrecer una experiencia difícilmente replicable en Buenos Aires.

Acerca de GNV Group

Con 60 años de trayectoria ininterrumpida, GNV Group es un grupo desarrollador referente en Sudamérica, cuyo liderazgo familiar ha transformado y construido el mapa comercial y residencial de Buenos Aires. Tras dar origen al negocio inmobiliario y de construcción en la ciudad, la compañía impulsó la construcción de los primeros shopping centers en Argentina —como Alto Palermo, Patio Bullrich y Galerías Pacífico— y fue la pionera detrás del desarrollo urbano del Dique 1 de Puerto Madero, donde creó el icónico proyecto de usos mixtos Distrito Madero Harbour. La compañía liderada por la familia Ginevra expandió su sello de vanguardia, solidez y excelencia hacia el mercado internacional con su desembarco en Uruguay a través del desarrollo de SLS Hotel & Residences en Punta del Este.

En alianza con marcas de prestigio mundial como World Trade Center y Accor, el grupo introdujo la tendencia de las Branded Residences a la región, consolidando una oferta integral de arquitectura, desarrollo y comercialización de lujo a través de Ginevra International Realty. Definidos por un modelo de negocios flexible que prioriza la personalización, la garantía de rentabilidad y una visión del lujo moderno centrada en el valor del tiempo, GNV Group continúa dando vida a hitos urbanos sin precedentes que rediseñan las ciudades y elevan la calidad de vida de sus clientes e inversores.