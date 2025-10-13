Sara Graciela Mailhos Pujadas

(Q.E.P.D.)Falleció en la paz del Señor, confortada con los Santos Sacramentos y la bendición Papal, el día 12 de octubre de 2025. Alejandro Fiandra e hijos: Gabriela y Amaro Nadal, Diego y Sabrina González, Magdalena y Bernardo Nadal; sus nietos: Martina, Amaro y Florencia Maranges, Ignacio y Sara Riccetto; Camila, Juan Diego y Bautista; Nicolás y Jimena Stirling, Juliana y Germán Segovia; sus bisnietos: Francisca, Juan Ignacio, Emilia, Carlota, Sara, Tomas, Gastón participan con gran dolor la partida de su querida Nona y piden una oración por su alma. Sepelio ya efectuado.(Emp. Rogelio Martinelli SA)