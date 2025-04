Seguros SURA se expande en Uruguay y apuesta a estar más cerca de sus clientes

En 2024 la empresa reunió en el país un patrimonio cercano a los US$ 38,4 millones, lo que supuso un incremento del 18% respecto a 2023. Además, alcanzó utilidades de US$ 6,6 millones y se estableció dentro de los primeros puestos en el mercado.

La compañía consiguió la preferencia de 390.000 clientes, incluidas las pólizas colectivas, y ya cuenta con ocho oficinas en todo el país, su casa central en Montevideo y siete sucursales.

Tres hitos importantes de la compañía en el país

La firma tuvo diversos logros destacados. En diciembre del año pasado, inauguraron el primer Centro de Servicios en el departamento de Paysandú, posicionándose como una compañía más cercana a sus clientes del interior del país.

La organización también lleva adelante un proyecto de inversión de US$ 10 millones que contempla la construcción de un edificio propio que tendrá capacidad para 160 colaboradores. El edificio corporativo estará ubicado en el barrio Carrasco y contará con elevados estándares de sostenibilidad.

Al mismo tiempo, Seguros SURA realiza una apuesta a las nuevas tecnologías con el Proyecto Evoluciona. La iniciativa tiene como objetivo transformar el modelo operativo por medio del desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas, así como procesos y talentos. Este proyecto contempla una inversión en 5 años de US$ 15 millones. Casi el 50% -US$ 7 millones- estarán destinados a la implementación de un nuevo software Core de negocios.

Estrategia de Seguros SURA en Uruguay

Una de las metas de la empresa en el país es diversificar su portafolio brindando soluciones de Movilidad, Vida, Salud y Garantía de Alquiler.

Llano destacó que los seguros referentes a Movilidad, y en particular los automóviles, son muy importantes para la firma en Uruguay, dado que componen el 43% de la cartera en el país. A su vez, señaló que para Suramericana y para la industria aseguradora a nivel global representan también un porcentaje elevado de la cartera, en este caso 30%.

En cuanto a Vida y Salud, estas áreas representan el 17% de la cartera, al igual que las soluciones para empresas. En tanto, los servicios de Garantía de Alquiler representan un 7% y Hogares un 4%.

Otro de los objetivos estratégicos de Seguros SURA es la expansión territorial, por lo que se busca continuar incrementando la presencia en el interior llevando a nivel nacional una propuesta ágil y cercana.

Además, la organización trabaja de forma permanente en construir una sólida relación con el canal de corredores en Uruguay y actualmente cuenta con 1.600 corredores activos.

Asimismo, no pierde de vista el foco en el talento humano, apostando a un equipo profesional de alta calidad. Los resultados de la compañía son una prueba del profesionalismo y la capacidad técnica de los colaboradores.

Actualmente la firma cuenta con 140 empleados en la sección de Seguros y 130 en la de Servicios.

Una empresa de cercanía

Según la CEO de Suramericana, la empresa busca continuamente nuevas formas de “estar más cerca del cliente” y en ese sentido la descentralización es clave.

La presidente de la compañía remarcó que la marca en general tiene la vocación de no solo trabajar en las capitales, sino mirar también otras ciudades y regiones, lo que es un diferencial de la marca.

Consultada sobre el impacto que tuvo la sucursal en el interior del país, Llano lo calificó de “muy positivo” y sostuvo que fue diseñada especialmente para el talento humano, clientes y corredores, “genera orgullo por la marca” y se convierte en “un punto de referencia” de todo el departamento. Además, representa los intereses de la compañía de continuar su apuesta en el país.

Es un símbolo de que queremos estar en el país por muchos años, de desarrollar el mercado por muchos más años. Somos una compañía que piensa y que quiere relaciones en el largo plazo

Distribución y tecnología

La marca se renueva constantemente y busca llegar a segmentos que no alcanzó. "Tenemos un foco importante este año a nivel regional en la distribución, en que podamos tener aliados como son los corredores actuales y otros nuevos y otras formas de llegar a las personas”, mencionó. Para ello, buscan nuevas soluciones digitales.

“Siempre ha sido para nosotros muy importante el desarrollo de productos fáciles, cercanos, que las personas entiendan más, en eso hemos trabajado toda la vida”, remarcó Llano, quien adelantó que este año se tiene “un foco importante en la tecnología”.

Destacó además la importancia de contar con un seguro como medida de protección de los logros de las personas. “El seguro lo que hace es que te genera resiliencia a esas capacidades que ya generaste para que te sostengas sobre eso y sigas. Tenemos que trabajar en democratizarlo más para que puedan acceder a él una mayor cantidad de personas”, apuntó.

Para 2025, Seguros SURA espera obtener en Uruguay US$ 154 millones de primas emitidas y tener utilidades cercanas a los US$ 5,4 millones. El cierre de marzo de 2025 arrojó datos alentadores: tuvieron un acumulado de US$ 1,3 millones, lo que indica que se está cumpliendo con el presupuesto trazado.