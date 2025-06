La tabla de posiciones de las Eliminatorias antes de la fecha que comienza este jueves y cómo está cada selección en el clasificatorio al Mundial 2026

Con un piso estimado de 26 puntos para asegurar la clasificación —aunque es probable que se necesiten menos para sellar el pase—, así está el panorama actual de las selecciones sudamericanas:

Ecuador es el equipo con el camino más claro y podría asegurar la clasificación sin depender de otros resultados.

Para lograrlo necesita sumar cuatro puntos, aunque con tres podría ser suficiente para sellar su boleto al que sería su quinto Mundial, todos disputados en el siglo XXI: 2002, 2006, 2014 y 2022.

20250321 TOPSHOTS - FBL - WC - 2026 - SAMERICA - QUALIFIERS - ECU - VEN Ecuador Eliminatorias forward #13 Enner Valencia celebrates after scoring during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Ecuador and Venezuela, at the

Enner Valencia

Foto: Rodrigo Buendía / AFP