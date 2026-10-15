Las selecciones de Uruguay y de Argentina jugarán el 13 de noviembre; la AUF gestiona un segundo partido para el combinado de Diego Forlán

Las selecciones de Uruguay y de Argentina se enfrentarán el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires en el primer partido de la fecha FIFA que cierra el año y en el primero del combinado albiceleste tras el retiro de Lionel Messi.

Desde la AUF confirmaron a Referí que el partido entre las selecciones dirigidas por Diego Forlán y Lionel Scaloni por el momento está previsto para jugar en el estadio de Boca Juniors, en La Bombonera.

Las asociaciones uruguaya y argentina están terminando de cerrar los detalles del contrato, para anunciar oficialmente un nuevo clásico del Río de la Plata.

Además, la AUF sigue buscando otro rival para que la selección de Forlán juegue en Uruguay el lunes 16 o martes 17 .

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Es muy difícil que ese segundo amistoso se pueda desarrollar en el Estadio Centenario, porque en esa fecha el estadio ya estará en manos de Conmebol que lo preparará para la final única de la Copa Libertadores, prevista para el sábado 28 de noviembre.

Si no puede jugar en el Estadio Centenario, las opciones que le quedan a la AUF son jugar en Maldonado, Paysandú o Rivera: Campus de Maldonado (30.000 espectadores), estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera (27.000) o el Parque Artigas de Paysandú (25.000).

Con el partido ante Argentina y un posible segundo encuentro se cerrará el año 2026 para la selección, ahora bajo la gestión de Forlán. Volverá a competir en marzo de 2027.