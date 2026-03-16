Un nuevo modelo de atención: ¿cómo es la Clínica Mujer MP que inauguró Medicina Personalizada y qué servicios ofrece?

Medicina Personalizada inauguró Clínica Mujer MP , un nuevo espacio diseñado para acompañar a las mujeres en cada una de las etapas de su vida a través de una atención integral, programas específicos y un entorno pensado especialmente para su bienestar.

La propuesta busca ofrecer una experiencia distinta dentro del ecosistema de la institución, con un enfoque que integra distintas especialidades, apoyos y cuidados en un mismo lugar . Desde el ingreso, cada detalle fue pensado para generar una experiencia diferente. La ambientación, la música, la privacidad del espacio y la cercanía del equipo profesional forman parte del concepto que impulsa este nuevo centro.

Durante la inauguración, el profesor Enrique Pons destacó el significado del proyecto dentro de la trayectoria de la institución. “Esta clínica no es un principio, es un hito nuevo en un camino que empezó cuando se fundó MP” , señaló.

La directora de MP, Patricia Prego , expresó que la apertura de este espacio es el resultado de un proceso de trabajo que se venía gestando desde hace tiempo. “Estamos muy contentos. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en esta idea y verla hoy pronta, deseando que la gente entre, la empiece a utilizar y la viva como la estamos viendo nosotros, es una gran satisfacción ”, afirmó.

Según explicó, el objetivo central es brindar una atención diferencial a las socias de la institución, contemplando las necesidades específicas de las mujeres. “Entendemos que tenemos algunas necesidades que deben ser abordadas de forma integral. Este no es solo un espacio físico, sino un lugar donde se crearon programas especiales para atender las distintas etapas de la vida de la mujer”, indicó.

Screen Shot 2026-03-16 at 15.36.51 Patricia Prego, directora de MP. Foto: Andrea Hernández

Un modelo de atención integral

En ese sentido, la clínica propone un modelo de atención que trasciende la consulta médica tradicional y busca generar un acompañamiento más cercano y completo. “La expectativa es que las mujeres se sientan cómodas, escuchadas y acompañadas, y que no sea solamente una consulta con un médico, sino un abordaje más integral donde puedan sacarse dudas y consultar de forma más tranquila”, agregó Prego.

El espacio, además, fue concebido para brindar mayor privacidad y comodidad, con una infraestructura más amplia y separada del resto de la clínica, lo que permite ofrecer una experiencia diferenciada.

Screen Shot 2026-03-16 at 15.40.32 Foto: Andrea Hernández

Un proyecto en evolución

La directora también subrayó que se trata de una propuesta dinámica, que continuará evolucionando a partir de las necesidades de las usuarias. “Esto es un inicio con algunos programas, pero la idea es seguir mejorando y creciendo en función de lo que nuestras socias nos vayan pidiendo”, señaló.

Con esta iniciativa, Medicina Personalizada busca consolidar un modelo de atención centrado en la mujer, que integre prevención, diagnóstico y acompañamiento en un mismo espacio, con el objetivo de promover su bienestar presente y futuro.

Screen Shot 2026-03-16 at 15.33.57 Patricia Rivas, Fabiana Zamarrena, Fernanda Apesteguy Foto: Andrea Hernández

Screen Shot 2026-03-16 at 15.34.47 Atahualpa Campos, Luis Brando, Juan Zorrilla. Foto: Andrea Hernández

Screen Shot 2026-03-16 at 15.35.09 Lucía Soria, Mariana Martínez, Leticia Vázquez. Foto: Andrea Hernández