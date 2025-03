Urudata Ciberseguridad: pioneros en la membresía privada de FIRST en Uruguay

Urudata Ciberseguridad es el primer equipo privado del país en obtener la membresía de FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), el foro global que agrupa a equipos de seguridad y respuesta a incidentes. Esta distinción posiciona a la empresa en el centro de una red internacional de más de 700 equipos de más de 90 países.

El proceso para obtener la membresía no es sencillo. "Uno de los miembros de FIRST nos valida que la documentación es correcta, pero lo más importante es que los procesos y controles de seguridad estén funcionando correctamente", explicó José Callero, gerente de operaciones en ciberseguridad. Una vez validado, el directorio aprueba la membresía si todo está en orden.

Este intercambio de información permite abordar los problemas con una visión más amplia, ya que los equipos de seguridad de diferentes partes del mundo pueden ofrecer soluciones que de otra manera no se habrían considerado. "En lugar de discutir un problema con conocimiento local, podemos discutirlo con una perspectiva global. Hay países más avanzados que ya resolvieron problemas que nosotros enfrentamos ahora, y eso nos permite reutilizar soluciones ya aplicadas", añadió.

20250324 Brand studio. Urudata Fernando Franchessi, gerente de ciberseguridad de Urudata. Foto: Inés Guimaraens

Además, los miembros de la comunidad comparten información sobre amenazas cibernéticas, lo que facilita la detección y prevención de incidentes. "FIRST permanentemente está estudiando las amenazas existentes y cuando logran sistematizar esa información, la comparten con todos los miembros. Eso ayuda a mantenernos informados sobre las amenazas actuales", dijo Callero.

20250324 Brand studio. Urudata Foto: Inés Guimaraens

La membresía también abre la puerta a nuevas oportunidades de capacitación y actualización constante. "Los trabajadores de Urudata van a tener acceso a más capacitaciones, más información sobre los problemas de seguridad actuales y nuevas metodologías para prevenir amenazas. Esto va a mejorar la capacidad de detección de nuestro equipo", mencionó Franchessi.

El camino hacia la certificación internacional y la mejora continua es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo, pero para Urudata, el trabajo vale la pena: "Lo que buscamos es no quedarnos con la idea de que sabemos mucho, sino poder formalizarlo y validar nuestros procesos a través de auditorías externas", señaló Callero.

Ser parte de FIRST no sólo valida el trabajo de Urudata Ciberseguridad, sino que también pone al país en el mapa global de la ciberseguridad, permitiendo un intercambio continuo de conocimientos y mejores prácticas que benefician tanto a la empresa como a sus clientes.