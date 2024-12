Conaprole y el ingreso diario de US$ 1,6 millones que motivan el premio del BROU y la Unión de Exportadores

Para nosotros, la verdad, es un orgullo nuevamente, es una alegría también que obviamente inmediatamente quisimos compartir con los productores, con los trabajadores, pero sobre todo con los productores que son los dueños de la cooperativa y que vienen de dos años muy complicados, en los que tuvimos la sequía en el 2023, con un primer semestre en el que todo el mundo miraba las reservas de Paso Severino, luego en 2024 de abril a noviembre un exceso de lluvias y además en agosto de 2023 un tercer golpe muy duro para la cadena láctea porque, de la mano de un incremento en la producción de China y de una baja de consumo de productos lácteos también en China, tuvimos que bajar el precio al productor un 20%.

Lograr este reconocimiento, por estos dos años en los que tuvimos esos tres golpes tan fuertes, para nosotros realmente es un orgullo. Lograr este reconocimiento, por estos dos años en los que tuvimos esos tres golpes tan fuertes, para nosotros realmente es un orgullo.

Siempre digo que la gente acá conoce muy bien a Conaprole, que es una cooperativa que tiene 88 años de vida, que es una empresa 100% uruguaya, que está en las heladeras, en las mesas y en las comidas de los uruguayos, pero sin descuidar eso Conaprole en el ejercicio que cerramos en julio de 2024, con todas esas dificultades que hubo en el mercado internacional, con guerras y con problemas de logística, exportó US$ 1,6 millones por día, con US$ 582 millones de dólares en total y llegamos a 71 países.

Conaprole es una empresa 100% uruguaya que tiene que salir a competir con el mundo, acá no hay tratados comerciales, acá no hay preferencias, acá hay competir con Nueva Zelanda, con Europa, con Estados Unidos y la verdad es que uno realmente se siente contento con estos logros, con este nuevo reconocimiento que mucho valoramos, pero sin olvidar que para el futuro vamos a tener que seguir aprendiendo y transformándonos para mantener este posicionamiento.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BROU_uy/status/1864816462654804132&partner=&hide_thread=false En el marco de los Premios al Esfuerzo Exportador, celebrado junto a @Uniondeexport , compartimos las empresas uruguayas Premiadas y Reconocidas en el rubro Exportación.



Gracias a todas ellas por llevar lo mejor del país a los mercados internacionales. pic.twitter.com/0lSZ1CiujV — Banco República (@BROU_uy) December 5, 2024

Conaprole.jpg Leandro Francolino, Alejandro Lafluf, Gabriel Valdés, Gabriel Fernández Secco, Luis Lacalle Pou, José Alejandro Pérez Viazzi, Carmen Porteiro, Salvador Ferrer, Gastón Pescetto y Max Sapolinski, durante la entrega del reconocimiento a Conaprole por parte del BROU y la UEU.

Ese dato de ingresos por exportaciones sucede en un extremo de una gestión que tiene su comienzo en cada sistema productivo remitente de materia prima a los distintos complejos industriales, ¿cómo observó a los productores en este 2024?

Bueno, obviamente no hemos crecido en la remisión de leche, más o menos estamos entorno a 1.500 millones de litros. En los últimos cuatro años, por distintas razones, no ha crecido la remisión. Se fue de Uruguay el principal productor de leche que había del sector primario, que era Olam, un grupo de Singapur, eso nos hizo perder algo de remisión, también la sequía primero y el exceso de lluvias después tuvieron su efecto.

Conaprole ha invertido, por año y en promedio, US$ 30 millones en los últimos 10 años, tenemos una tercera torre en la planta de la ciudad de Rodríguez, inaugurada en enero de 2022 en el complejo industrial más grande de América Latina en lácteos, obviamente nos preparamos para recibir otro millón más de litros por día, pero todavía no hemos logrado ese crecimiento que estamos pensando que podemos tener, de un 15 o 20%, en los próximos años.

En los últimos meses, en esta primavera, Conaprole activó bonificaciones y reliquidaciones, ¿cómo analiza el escenario internacional de los precios y el impacto local?

Creo que el mundo para los lácteos nos presenta, por un lado, un gran desafío, pero por otro lado nos brinda una gran oportunidad a países como Uruguay.

La seguridad alimentaria es un desafío para el mundo, ni qué hablar lo vimos eso cuando tuvimos el Covid, lo bueno es que Uruguay está en condiciones de aumentar su producción y de hacerlo sustentablemente.

Lo que hemos visto es que estamos en un mundo nuevo, un mundo tecnológico, incierto, volátil… un mundo donde uno se acostumbró lamentablemente a tener conflictos bélicos que generan terribles distorsiones a nivel de la logística y del comercio mundial.

Ahora, las elecciones en Estados Unidos también pueden hacer girar un poco un mundo donde, para nosotros, hay tres grandes locomotoras: China, que ya no crece a dos dígitos; Estados Unidos, donde hay un signo de interrogación; e India, que va creciendo muy fuerte y es un lugar donde hay que poner un tercer ojo.

Los movimientos de precios estuvieron y están asociados a lo pasa en esos mercados internacionales. Ayer (el martes de esta semana) Fonterra anunció un nuevo ajuste de precio, es el quinto ajuste de precio que hace en los últimos seis meses, entonces de la misma forma en la que Conaprole empezó a ver mejorar los mercados internacionales el principal exportador de lácteos del mundo, que es Nueva Zelanda, Fonterra, que representa más del 70% de lo que se exporta de leche en polvo entera que es nuestro principal producto, también tuvieron esta mejora.

Durante el año pasado, la verdad, la caída del precio fue drástica, fue en menos de 60 días, pero este año en los últimos seis meses afortunadamente están teniendo una recuperación.

A nosotros nos falta un poquito todavía para volver a los valores que teníamos hace un año y medio, pero confiamos que esto que está sucediendo de alguna forma pueda consolidarse al menos para los próximos meses y permitirle a los productores bajar un endeudamiento financiero que subió por la sequía, que subió por la lluvia, que subió por la baja de precios.

Lo que ha hecho Conaprole, teniendo claro su propósito, es inmediatamente que captura un mejor valor transferirlo a los productores, lo mismo cuando se consolidó un tipo de cambio superior, porque a julio que fue nuestro cierre de ejercicio estaba en $ 40, en agosto y setiembre en $ 41,60 y la barrera de los $ 43 llegó en noviembre, en estos días. Lo que ha hecho Conaprole, teniendo claro su propósito, es inmediatamente que captura un mejor valor transferirlo a los productores, lo mismo cuando se consolidó un tipo de cambio superior, porque a julio que fue nuestro cierre de ejercicio estaba en $ 40, en agosto y setiembre en $ 41,60 y la barrera de los $ 43 llegó en noviembre, en estos días.

Para una empresa que exporta US$ 1,6 millones por día obviamente de la mano de un tipo de cambio superior viene un incremento en los pesos que se están capturando y en la medida que el precio de la leche está fijado en pesos nosotros resolvimos inmediatamente, siendo muy conscientes de lo que ha pasado el productor en estos dos años, transferirlo eso a precios y va a seguir siendo la idea, porque obviamente que seguimos optimistas en lo que pueda pasar en los próximos meses.

Impacto sustentable

¿Por qué se le asigna, en esta gestión de Conaprole, un elevado valor a la actitud de generar impacto sustentable, tanto a nivel de las personas como del entorno en donde esas personas se desenvuelven?

Creo que hoy todo el mundo está de acuerdo en que hacer negocios implica una trilogía. Por un lado está lo económico y lo financiero y nosotros queremos maximizar el precio de nuestros productores. Por otro lado, el 80% de la leche que Conaprole recibe se va al mundo y es claro que el mundo te exige cumplir con temas de sustentabilidad.

En temas de sustentabilidad, en los últimos 10 años invertimos US$ 40 millones. Es una realidad que te exige y lo hacemos sobre todo porque pensamos en las futuras generaciones. Por eso mismo Conaprole apoya al Banco de Alimentos, apoya a la Teletón, apoya a la Pérez Scremini, apoya al Pereira Rosell… eso también es parte del orgullo de ser parte de una empresa 100% uruguaya que tiene pequeños y medianos productores, que está pensando en el medioambiente, permanentemente.

Nosotros hemos hecho de la sustentabilidad una gran ventaja competitiva, la verdad es que así nos presentamos al mundo. Para competir en el mundo hoy precisas calidad, precisas las certificaciones de calidad que tengan Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda, precisas innovar, precisas estar en la frontera del conocimiento, pero también precisas que tengas una hoja de ruta de sustentabilidad, de acuerdo a lo que fue la declaración de las Naciones Unidas en 2015.

La verdad es que precisas muchas cosas para que una empresa uruguaya pueda estar hoy en el tercer lugar peleando en las exportaciones de leche en polvo entera, porque está Nueva Zelanda primera con el 72% y después Europa con un 9% y tercero con un 7% está Conaprole. La verdad es que precisas muchas cosas para que una empresa uruguaya pueda estar hoy en el tercer lugar peleando en las exportaciones de leche en polvo entera, porque está Nueva Zelanda primera con el 72% y después Europa con un 9% y tercero con un 7% está Conaprole.

Logramos ese lugar importante fruto del esfuerzo y de mucho trabajo en todos estos años, también por estar mirando el corto plazo, capaz a seis meses, pero también a dos o tres años para ver que se puede estar haciendo.

Otra realidad es que estamos en Uruguay, nuestros técnicos la mayoría son uruguayos, nos vemos obligados a mandarlos al exterior, a las ferias internacionales, a visitar empresas, a traer gente del exterior, porque siempre digo que la diferencia cuando competís con una empresa europea es que ellos ya tienen allí para contratar un español, un alemán, un italiano... nosotros no podemos hacer eso, tenemos que formar equipos acá, prepararlos acá, darles estabilidad, mandarlos afuera, traer gente de afuera para prepararlos y hacer de cada factor que podamos una caja competitiva, sea la calidad, la sustentabilidad, el servicio que damos, la certificación Grass-Fed, nuestras vacas pastorean al aire libre y eso no es común, en Estados Unidos por ejemplo están encerradas, en China lo mismo, sabemos que Nueva Zelanda por temas ambientales no va a crecer en los próximos años y sabemos que el mundo va a apreciar alimento porque está creciendo la población, entonces para mí hay una oportunidad fantástica, pero hay que competir, no podemos parar de mejorar, de aprender y de alguna forma hay que aprovechar esta oportunidad que se está presentando.

El 80% de la leche que Conaprole recibe e industrializa tiene como destino, en diversos modos, el mercado externo, ¿qué valor se le asigna al mercado interno? Este año presentaron, como innovación, un conjunto de alimentos con la marca Polar Food.

El mercado interno es un 20% de la leche pero en valor es el 40% de la facturación de Conaprole. Uno juega de local, y a uno le gusta eso, ser profeta en su tierra, somos 100% uruguayos y creo que hoy Conaprole tiene una gran ventaja que es ofrecerle a los uruguayos la misma calidad, cumpliendo con los mismos estándares y exigencias que el mundo nos plantea, lo que nos piden los clientes internacionales se lo podemos dar a los uruguayos.

En el mercado interno estamos facturando US$ 1 millón por día, en la exportación como mencioné es US$ 1,6 millones por día, para dar referencia de la magnitud de la relevancia que tiene el mercado interno, que es fundamental, porque acá estamos instalados, acá producimos y queremos darle lo mejor a los uruguayos. En el mercado interno estamos facturando USS$ 1 millón por día, en la exportación como mencioné es US$ 1,6 millones por día, para dar referencia de la magnitud de la relevancia que tiene el mercado interno, que es fundamental, porque acá estamos instalados, acá producimos y queremos darle lo mejor a los uruguayos.

Hoy ingresan productos desde Argentina y Brasil con mucha facilidad y nosotros hacemos todo para dar la mejor calidad y ser muy competitivos en precios, para mantener eso que distingue a Conaprole que es ir a todo el mundo sin dejar de estar en las heladeras y en las mesas de todos los uruguayos, en tu desayuno, en tu almuerzo, en tu merienda, en tu cena y en todas las ciudades.

Polar Food es una estrategia, en el mundo del desarrollo de los congelados, que ha crecido por la practicidad, en esto queríamos estar en las últimas tendencias, asegurando la misma calidad, asegurando un precio competitivo y ofreciendo un portafolio bajo una sola marca que transmita eso al consumidor: Conaprole está acá y respalda esta marca de congelados.

Desde 1936