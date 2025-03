Expresidentes Sanguinetti, Lacalle Herrera y Mujica coinciden en acto por los 40 años de democracia

El expresidente atravesó un tratamiento por un cáncer en el esófago que le detectaron hace cerca de un año, pero que se le extendió al hígado y decidió no hacerse más tratamientos. "El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada porque soy un anciano con enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni cirugía. Que me pichicateen y, cuando me toque morir, me muero", le declaró al semanario Búsqueda semanas atrás.

El encargado de abrir la actividad fue el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien destacó el gesto de los presentes, que no pusieron "ningún reparo" de que el evento se hiciera en la sede de Martínez Trueba.

También recordó las figuras de los otros dos presidentes de la restauración democrática que fallecieron: Jorge Batlle y Tabaré Vázquez, que estuvieron representados por miembros de sus familias.

Ojeda destacó que Uruguay está ante el "período de democracia ininterrumpida más largo" y que la "capacidad de convivir" con personas de distintos partidos es lo que hace "distinto y prestigioso" al país.

"Esta foto es única, esta foto es una rareza en el mundo, es envidia de países más grandes y poderosos que Uruguay", destacó.

Cada uno de los expresidentes rememoró cómo vivió la restauración democrática en el país, en 1985.

Sanguinetti, el primero en asumir luego de la dictadura por el período 1985-1990, dijo que es "muy difícil" reproducir el "clima" o el "ambiente" vivido el 1° de marzo de 1985.

"Uno sentía por un lado el peso de la responsabilidad, por otro lado alegría, por otro lado el reconocimiento porque estaba ahí el general (Líber) Seregni, Wilson Ferreira, don Juan Pivel (Devoto). Todos con quienes habíamos estado más cerca en ese momento, en ese proceso y en el que no habíamos tenido unanimidades ni mucho menos", señaló.

Lacalle Herrera, por su parte, destacó todo lo que Sanguinetti tuvo que "remontar" en el primer período de democracia post dictadura y lo definió como un "piloto de tormentas".

"Efectivamente, toda la habilidad que le sobra, y la picardía que también le abunda, y la serenidad que yo le envidio para analizar las cosas... Cumplieron una función de la que estamos agradecidos. Después más adelante fue en perjuicio de nosotros, peleándonos y discutiendo, pero en ese caso el doctor Sanguinetti cumplió una tarea de un gran equilibrio que no era fácil", dijo.

Mujica, por su parte, aseguró que se va a "morir pronto" y que asistir a esta actividad en la sede del Partido Colorado era su "pequeño homenaje" a la figura de José Batlle y Ordóñez.

"¿Y saben por qué estoy acá? Porque me voy a morir pronto. Y es mi pequeño homenaje a don José Batlle y Ordóñez", dijo y desató aplausos.

Segundos antes, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) había destacado la capacidad de "convivir".

"Podemos tener pila de encrucijadas, de diferencias, pero tenemos que cuidar esa unidad emocional que nos ayuda a vivir. Yo, por lo menos, pienso que los tres veteranos que están acá, están por lo mismo: mostrarnos a nosotros que podemos tener diferencias y podemos convivir", señaló.

El actual presidente Orsi también recordó el período de apertura democrática. "No sabíamos cuanto podía durar", resaltó.

"Soy hijo político de ese envión de los años 80. Teníamos 17 años y si no hacíamos algo de política éramos bichos muy raros", dijo el presidente.

"Mi admiración era que se podía decir lo que uno quisiera, que se pudiera escribir y discrepar con el poder", agregó. "Existe una dinámica donde gobierno y oposición articulan de manera tal que no corre sangre", sentenció.

También recordó su reciente asunción a la Presidencia de la República y reconoció que varios mandatarios invitados le dijeron que venían porque admiraban el sistema uruguayo.

El expresidente Lacalle Pou lamentó no poder estar presente físicamente en el evento y destacó que la actual convivencia política "cotiza en bolsa".

"Esa foto de los expresidentes con el presidente actual que se da en los distinto ámbitos, cotiza en bolsa. Tiene un valor económico sustentado en la confianza, es un país capaz de discutir pero la sangre no llega al río", agregó.

Además recordó que tenía once años en la primer elección luego de la dictadura. "Recuerdo nítidamente haber acompañado a mi padre al acto del Obelisco y las elecciones internas de los partidos", resaltó entre otras partes del proceso de apertura democrática.

"A lo largo de los años ese sacrificio que hicieron los mayores fue permeando en la ciudadanía y en el sistema político. Costó mucho conseguirlo y espero que estemos diariamente conscientes que en un instante se puede romper o resquebrajar", sentenció.