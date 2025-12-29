Dólar
/ VERANO

Anushka Elliot presentó INDÓMITA, su colección Verano 2026, en José Ignacio, de la mano de Santander

Inspirada en la naturaleza, la libertad y una elegancia de espíritu artesanal, INDÓMITA define la propuesta Verano 2026 de Anushka Elliot presentada en José Ignacio

29 de diciembre 2025 - 9:41hs
0O4A0374-3

Con el apoyo de Santander, Anushka Elliot presentó INDÓMITA, su nueva colección Verano 2026. La presentación se llevó a cabo el pasado viernes en Los Cisnes y el Océano, Playa Brava, en un entorno natural que reforzó el espíritu de la propuesta.

DSC01388
DSC01366

Inspirada en paisajes y memorias profundas, INDÓMITA celebra la fuerza de la naturaleza latinoamericana a través de una cuidada selección de flecos en movimiento, bordados artesanales y estampas que remiten a la arena y al salitre. Cada pieza propone una lectura contemporánea de la elegancia, donde lo artesanal y lo orgánico conviven con una estética sofisticada y libre.

DSC01332

Además, el local ofrece beneficios exclusivos para clientes Santander: 15% de descuento todos los días con todas las tarjetas y 25% los jueves para Santander Select y Private Banking, sumando valor a la experiencia de la marca.

0O4A0709-2

Esta colección es un reflejo de mi espíritu libre y auténtico”, expresó la diseñadora, sintetizando el concepto que atraviesa toda la propuesta y que reafirma la identidad de su universo creativo.

DSC01351
0O4A0938

Con INDÓMITA, Anushka Elliot invita a transitar el verano desde una elegancia natural, celebrando la libertad, el movimiento y el estilo, en una colección que conecta moda, territorio y sensibilidad contemporánea.

0O4A1019
DSC01339
DSC01355

