Anushka Elliot presentó INDÓMITA, su colección Verano 2026, en José Ignacio, de la mano de Santander

Con el apoyo de Santander, Anushka Elliot presentó INDÓMITA, su nueva colección Verano 2026. La presentación se llevó a cabo el pasado viernes en Los Cisnes y el Océano, Playa Brava, en un entorno natural que reforzó el espíritu de la propuesta.

DSC01388 DSC01366 Inspirada en paisajes y memorias profundas, INDÓMITA celebra la fuerza de la naturaleza latinoamericana a través de una cuidada selección de flecos en movimiento, bordados artesanales y estampas que remiten a la arena y al salitre. Cada pieza propone una lectura contemporánea de la elegancia, donde lo artesanal y lo orgánico conviven con una estética sofisticada y libre.

DSC01332 Además, el local ofrece beneficios exclusivos para clientes Santander: 15% de descuento todos los días con todas las tarjetas y 25% los jueves para Santander Select y Private Banking, sumando valor a la experiencia de la marca.

0O4A0709-2 “Esta colección es un reflejo de mi espíritu libre y auténtico”, expresó la diseñadora, sintetizando el concepto que atraviesa toda la propuesta y que reafirma la identidad de su universo creativo.