Audi lanzó las nuevas Q3 y Q5 en Uruguay con un impactante evento inspirado en la Fórmula 1 y la presencia de Fernando Tornello

La marca alemana Audi presentó en Uruguay las nuevas generaciones de los SUV Q3 y Q5 en un evento realizado en el Audi Zentrum Montevideo. La jornada combinó el lanzamiento comercial de ambos modelos con la celebración del desembarco de la compañía en la Fórmula 1 , que comenzó su temporada el fin de semana pasado con el Gran Premio de Australia.

La presentación reunió a clientes de la marca, ejecutivos y fanáticos del automovilismo, en una experiencia inspirada en la máxima categoría del automovilismo. Entre los invitados estuvo el reconocido relator de F1 Fernando Tornello, quien compartió su visión sobre el inicio del campeonato.

Además del lanzamiento de los nuevos modelos, los asistentes pudieron recorrer una exhibición de autos clásicos de Audi , donde se presentaron algunos de los modelos más icónicos de la marca, repasando parte de su historia y su evolución en diseño y tecnología.

Durante el evento, la compañía lanzó en el mercado local la tercera generación de la Audi Q3 , disponible en versiones SUV y Sportback . El modelo incorpora mejoras en diseño, tecnología y comportamiento dinámico.

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La nueva plataforma permite optimizar el confort de marcha y el desempeño del vehículo gracias a ajustes en la suspensión y el chasis, además de sumar nuevas asistencias a la conducción. En el interior se destaca el concepto “Digital Stage”, con pantallas orientadas al conductor que integran la experiencia digital del vehículo.

En términos de diseño, el modelo adopta un lenguaje más deportivo, con una parrilla Singleframe más grande y moderna que refuerza su presencia. En Uruguay, la Q3 SUV se comercializa desde US$ 68.000, mientras que la versión Sportback parte desde US$ 84.000.

La brand manager de Audi en Uruguay, María Eugenia Pérez, destacó que se trata de modelos muy consolidados dentro del portafolio de la marca.

“Es la tercera generación, así que ya están más que probados. Son sumamente exitosos en Europa y también acá en Uruguay. Creo que lo que más va a sorprender es el interior, con un concepto nuevo de mucha tecnología, pantallas panorámicas y sistemas de asistencia”, señaló.

Screen Shot 2026-03-13 at 16.39.59 María Eugenia Pérez, brand manager de Audi en Uruguay.

Además, afirmó que el mercado local tiene una fuerte demanda por este tipo de vehículos. “Creemos que las SUV son el nicho donde el cliente tiene puesto el foco. La Q5 históricamente ha sido uno de nuestros vehículos más exitosos, así que creemos que va a seguir siendo de la misma forma”, explicó.

Tecnología híbrida y electrificación

La nueva generación de la Audi Q5 llega con una actualización profunda en tecnología, eficiencia y diseño. El modelo estrena la plataforma PPC (Premium Platform Combustion), que permite integrar sistemas de electrificación avanzada y habilita momentos de conducción eléctrica a baja velocidad o durante maniobras.

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La gama incorpora motores Mild Hybrid Plus de 48V, con versiones de tracción quattro y potencias de hasta 272 caballos de fuerza. Además, incluye una variante híbrida enchufable capaz de ofrecer autonomías eléctricas de hasta 100 kilómetros.

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El director de Lestido, Justino Lestido, destacó el interés del mercado por este tipo de tecnologías. “Este modelo híbrido enchufable es el que está teniendo más demanda porque combina motor eléctrico y motor a combustión. Vemos que los clientes buscan más tecnología y soluciones más sustentables”, afirmó.

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La nueva Q5 también suma mayor versatilidad interior, con un maletero que puede alcanzar hasta 1.473 litros de capacidad. Su precio en Uruguay comienza en US$ 81.700.

Según Lestido, las expectativas para el lanzamiento son positivas. “El mercado de nuevas tecnologías, eléctricos e híbridos, está creciendo mucho y estamos confiados en que este modelo, tanto por su diseño como por la trayectoria de la marca, va a ser muy bien recibido por los clientes”, señaló.

Audi y su nueva etapa en la Fórmula 1

El evento también sirvió para celebrar el inicio de la participación de Audi en la Fórmula 1, una nueva etapa para la marca en el automovilismo mundial.

Sobre el arranque de la temporada tras el Gran Premio de Australia, Tornello fue crítico con el desarrollo de la carrera, especialmente por el impacto de las nuevas reglas energéticas.

“Fue bravo ver esta Fórmula 1 con tantas reglas, con pilotos que tienen que levantar el pie del acelerador o directamente el software les limita la velocidad. Este tema de la regeneración de energía obliga a enfrentar las carreras de otra manera”, opinó.

Screen Shot 2026-03-13 at 16.45.46 Fernando Parrado y Fernando Tornello.

El comentarista argentino admitió que la primera impresión no fue positiva, aunque prefirió esperar antes de emitir un juicio definitivo sobre la temporada.

“Yo le quiero dar un crédito de algunas carreras antes de sacar una conclusión. Cada circuito es distinto y la regeneración de energía va a influir mucho”, explicó.

También se refirió al joven piloto argentino Franco Colapinto, uno de los nombres que genera expectativas en la región. “A Franco hay que esperarlo. Tiene mucho talento, pero necesita un buen auto para lucirse. Lleva pocas carreras y todavía está en una etapa de crecimiento”, señaló.

Mientras tanto, en Uruguay, la marca apuesta a que el lanzamiento de las nuevas Q3 y Q5 consolide su presencia en el mercado local, en un segmento que sigue creciendo y que hoy concentra gran parte de la demanda de vehículos premium.