Las impactantes imágenes de las favelas de Río tras el megaoperativo policial contra Comando Vermelho que dejó más de 100 muertos
Las autoridades entregaron este miércoles los cuerpos de decenas de personas que murieron en la operación contra el grupo narco más importante de la ciudad carioca.
29 de octubre 2025 - 20:47hs
Familiares despidieron este miércoles a sus seres queridos muertos en el megaoperativo policial contra el grupo narco. EPA/Shutterstock
Salvo los cuatro policías muertos en el operativo, el resto eran "narcoterroristas", según el gobernador de Río de Janeiro. Reuters
El Comando Vermelho es la banda narco más grande de Río de Janeiro y, junto con Primeiro Comando da Capital (PCC), se encuentra entre las facciones delincuenciales más grandes de Brasil. EPA/Shutterstock
La Policía Militar desplegó a todo su personal en las calles, suspendiendo todas las actividades administrativas. EPA/Shutterstock
Las autoridades exhibieron en conferencia de prensa las armas requisadas a los delincuentes. Reuters
Fue la operación policial más letal que se haya registrado en Río de Janeiro.
Involucró a 2.500 agentes de las fuerzas de seguridad para cumplir con 180 órdenes de captura y 100 pedidos de prisión en un área de 9 millones de metros cuadrados,equivalentes a 72 estadios Maracaná.
El gobernador del estado brasileño describió la operación como "la mayor realizada por las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro", y forma parte de la Operación Contención, una iniciativa permanente del gobierno de la ciudad contra la banda criminal Comando Vermelho.