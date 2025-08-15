¿Por qué gustan películas que son realmente malas? (y cuáles han sido las peores del cine)

Antonio Banderas fue Jeremiah Ecks en la película "Ballistic: Ecks vs Sever". Getty Images

Tommy Wiseau escribió, dirigió y protagonizó "The Room", que todavía se proyecta regularmente. Getty Images

Samurai Cop es famosa por su mala reputación, pero consiguió una base de fans tan grande que tuvo una secuela 24 años después. Getty Images

"War of the Worlds" (La guerra de los mundos) es una película de ciencia ficción basada en la novela clásica de H.G. Wells. Getty Images

Los críticos de cine han emitido un veredicto: la nueva versión de "La Guerra de los Mundos", donde Ice Cube interpreta a un hombre que debe salvar a la humanidad de una invasión alienígena sin moverse de su escritorio, es mala.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Pero, ¿qué tan mala es? ¿Es simplemente "la peor adaptación posible de la obra de H.G. Wells"? ¿Es "una de las peores películas de la década hasta ahora"? ¿O podría ser en realidad "una de las peores películas jamás hechas"?

Cuando empezaron a llegar las reseñas esta semana, internet no tardó en deleitarse con la puntuación de 0% de la película en el sitio web de reseñas cinematográficas Rotten Tomatoes.

Mientras algunos se sumaron con alegría a las críticas, otros se sintieron atraídos por la película de Prime Video como abejas a la miel.

"Siento que tengo que verla ahora mismo", escribió el actor de "The White Lotus", Patrick Schwarzenegger, quien, como hijo de Arnold, quizás se haya topado con alguna que otra película con mala calificación.

Pero él no es la única persona que se siente atraída por una película con críticas feroces: algunas películas terribles han generado seguidores de culto por ser tan malas que son buenas.

Getty Images "War of the Worlds" (La guerra de los mundos) es una película de ciencia ficción basada en la novela clásica de H.G. Wells.

Lon Harris, productor ejecutivo del podcast "Esta Semana en Startups", avivó la conversación esta semana al publicar: "Bajar del 5% en Rotten Tomatoes me resulta prácticamente igual de atractivo que superar el 90%".

"Es algo que necesito experimentar ahora mismo".

Una película con una calificación bajísima seguro que es interesante, declara Harris a BBC News.

"Una puntuación muy baja indica un consenso general. Esta película es mala. Ahora quiero saber más... ¿Por qué todos están de acuerdo? De repente, siento curiosidad".

"Veo muchas películas, se estrena muchísimo contenido, y la mayoría es insulso y olvidable".

"Roza la parodia"

Harris sintió la suficiente curiosidad como para ver "La Guerra de los Mundos", y cumplió con creces sus expectativas.

"Es muy absurda. La actuación en solitario de Ice Cube, simplemente reaccionando a las cosas en la pantalla de su portátil, roza por momentos la parodia y me hizo reír con frecuencia", dice.

"Además, hay toda una subtrama sobre las entregas con drones de Amazon tan obvia que es casi increíble que la hayan incluido", añade.

No es una película sutil. El agente de vigilancia del gobierno interpretado por Ice Cube debe salvar al mundo y a su familia desde lejos, mientras observa cómo se desarrolla la invasión alienígena en la pantalla de su ordenador, una situación que se explica por el hecho de que se rodó durante la pandemia.

Había estado guardada desde entonces, hasta ahora.

Getty Images Samurai Cop es famosa por su mala reputación, pero consiguió una base de fans tan grande que tuvo una secuela 24 años después.

Las películas verdaderamente atroces son preferibles a las que son simplemente olvidables, según Timon Singh, quien fundó el "Bristol Bad Film Club" (El club de Bristol de las películas malas) hace una década.

"He visto películas donde la toma ni siquiera está enfocada, el equipo entra en escena, al actor se le ha caído la peluca, y aun así es una película increíblemente entretenida", dice.

Los éxitos de taquilla pueden ser "inflados" y "aburridos", añade, poniendo como ejemplo "Transformers: El Último Caballero", de 2017.

"En comparación, Samurai Cop es técnicamente una película terrible, pero son 90 minutos de actuaciones terribles y disfrutables, escenas de lucha horribles, y una vez que la hayas visto, nunca la olvidarás".

"Mientras que de "Transformers: El Último Caballero" probablemente te olvidarás mientras la estás viendo".

Getty Images Tommy Wiseau escribió, dirigió y protagonizó "The Room", que todavía se proyecta regularmente.

Otras películas que han alcanzado el reconocimiento de culto incluyen "The Room" de 2003, descrita en su momento como "una obra maestra de la basura" por el Daily Beast.

Sin embargo, la cinta, dirigida por el "autor de cine malo" Tommy Wiseau, es lo suficientemente entretenida como para obtener un respetable 24% en Rotten Tomatoes.

Katharine Coldiron, autora de "Junk Film: Why Bad Movies Matter" (Cine basura: por qué las malas películas importan), afirma que es mejor ver a un cineasta como Wiseau esforzarse y fracasar, que a alguien que simplemente hace lo que le da la gana.

"Cuando una película está hecha con seriedad y fracasa, es fantástico verla", afirma.

Afirma que su película de terror favorita es "Staying Alive" de 1983, la secuela del clásico disco "Fiebre del sábado noche", dirigida por Sylvester Stallone, que fue duramente criticada a pesar del éxito comercial.

"Todos los personajes, menos uno, son sociópatas, así que la película no funciona en casi ningún nivel. Me encanta ponerla y gritarle".

Las peores películas de la historia (quizás)

Rotten Tomatoes (RT) tiene su propia lista de las peores películas de todos los tiempos.

Se centra en películas de los últimos 25 años, ya que son las que tienen más reseñas en internet y, por supuesto, está sujeta a las deficiencias de las puntuaciones de RT.

Pero aquí están sus cinco mejores, todas con un 0% de calificación de la crítica.

Getty Images Antonio Banderas fue Jeremiah Ecks en la película "Ballistic: Ecks vs Sever".

1. Ballistic: Ecks vs Sever (2002)

Un thriller de acción melancólico y lleno de clichés, con guion, actuaciones y escenas de lucha bien definidas.

Protagonistas: Lucy Liu no convence como una especie de superhéroe y Antonio Banderas es un veterano exagente del FBI.

Ejemplo de reseña (tomada del sitio web Roger Ebert) : "Un desastre desgarbado, sumido en el caos, que ocasionalmente aflora para encontrar clichés".

2. One Missed Call (2008)

Un remake insípido y ridículo (pero competente) de una película de terror japonesa sobre amigos adolescentes que reciben mensajes de voz de sus yo del futuro en el momento de su muerte.

Protagonistas: Un elenco diverso que incluye a Shannyn Sossamon, quien posteriormente se unió a la banda estadounidense Warpaint; Meagan Good, ahora esposa del actor Jonathan Majors; la comediante Margaret Cho; la futura estrella de Modern Family, Ariel Winter; y Ray Wise, de Twin Peaks.

Ejemplo de reseña (tomada de The New York Times): "Una mezcla desconcertante de abuso infantil y trauma adulto".

3. Left Behind (2014)

Una mezcla de sentimentalismo al estilo Hallmark, misterio sobrenatural con temática bíblica y drama de desastre aéreo. Y no en el buen sentido.

Protagonizada por: Nicolas Cage, atrapado en su rutina post-Oscar.

Ejemplo de reseña (tomada de The Washington Post): "Left Behind (Dejados Atrás) toma el fin del mundo y lo convierte no en una pesadilla, sino en una siesta larga y placentera".

4. A Thousand Words (2012)

Un agente literario charlatán no debe hablar, si no, un árbol mágico morirá, y él también. Por alguna razón.

Protagonizada por: Eddie Murphy, exagerando y decepcionando a la vez.

Ejemplo de reseña (aparecida en Movieline): "¿Recuerdan a Eddie Murphy? Solía ser divertidísimo".

5. Gotti (2018)

Este fracaso mafioso fue criticado, entre otras cosas, por su representación compasiva del jefe mafioso John Gotti.

Protagonizada por: John Travolta demostró que no es Marlon Brando. Su esposa, Kelly Preston, interpretó a la esposa de Gotti.

Ejemplo de reseña (publicada en el New York Post): "Preferiría despertar junto a una cabeza de caballo cercenada que volver a ver a Gottie".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC