"Un escenario apocalíptico": el brutal ataque con cuchillo a un hombre que desató violentas protestas en Belfast

Otro brutal ataque con cuchillo ha vuelto a desatar una violenta oleada de protestas en Reino Unido, en las que familias enteras se vieron obligadas a huir aterrorizadas de sus hogares después de que encapuchados prendieran fuego a viviendas y vehículos en Belfast, la capital de Irlanda del Norte.

Los disturbios comenzaron el martes, después de que un video del atroz ataque ocurrido la noche anterior a un hombre con un cuchillo en plena calle de Belfast, circulara ampliamente por las redes sociales.

En el video puede verse a un hombre arrodillado sobre otro, al que inmoviliza y ataca en la cabeza y el cuello con un cuchillo. Momentos después, varios transeúntes intentan separarlo de su víctima y se enfrentan a palazos hasta que llega la policía.

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El agresor fue presentado este miércoles ante la justicia. Se trata de Hadi Alodid, un refugiado sudanés de 30 años, al que han acusado de intento de asesinato.

La víctima es un hombre de unos 40 años que recibió cuchilladas en los ojos, el cuello y la espalda. Se encuentra hospitalizado en estado grave y perdió un ojo.

El ataque desencadenó una serie de protestas en varias ciudades de Irlanda del Norte además de Belfast, entre ellas Londonderry, Antrim, Newtownabbey, Ballymena y Bangor.

Aunque algunas manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica, en otras la violencia estalló en forma de incendios a vehículos y ataques en barrios de población de origen migrante.

Los incendios intencionados afectaron a decenas de vehículos y viviendas, que han convertido varios barrios de la capital norirlandesa en un escenario "apocalíptico", según la corresponsal de la BBC Sara Girvin.

PA Media Decenas de familias tuvieron que ser rescatadas por los servicios de emergencia después de que encapuchados prendieran fuego a vehículos y viviendas.

En Belfast, un grupo de unas 100 personas encapuchadas derribaron puertas a patadas y rompieron ventanas al grito de "¡fuera extranjeros!" en varios puntos de la ciudad, tanto en el este como en el oeste.

Grupos de encapuchados prendieron fuego a automóviles particulares, vehículos policiales y un autobús, y las llamas acabaron afectando a varias viviendas.

"Incendiaron coches en la calle, lo que provocó que mi casa se incendiara, mientras unos hombres enmascarados derribaban las puertas", le dijo a la BBC un vecino de la calle Lendrick, en el este de Belfast.

Familias enteras tuvieron que ser evacuadas de sus hogares antes de que fueran devorados por el fuego, entre ellos un bebé de dos meses.

La semana pasada, el escándalo en torno de la muerte por apuñalamiento de un joven de 18 años en Southampton, que falleció esposado por la policía mientras pedía ayuda porque no podía respirar, también desató violentas protestas en las que hubo un componente antiinmigración.

Alentados por ultraderechistas en las redes sociales

Como en ese caso, figuras de la ultraderecha británica como Tommy Robinson, se apresuraron a compartir en X, la red social de Elon Musk, el video de la agresión, haciendo un llamamiento a salir a las calles para protestar contra otro ataque de un "invasor contra nuestro pueblo".

Estas publicaciones fueron luego reposteadas por el propio Musk a sus 240 millones de seguidores, con un mensaje: "¡¡Solo si protestamos repetidamente y en voz alta habrá algún cambio!!".

El año pasado Irlanda del Norte fue testigo de brotes de violencia contra los migrantes después de que dos menores fueran acusados de agresión sexual contra otra menor.

Líderes políticos británicos, entre ellos el primer ministro Keir Starmer, han hecho un llamamiento a la calma, calificando los incidentes de inaceptables.

"No hay justificación alguna para la violencia y los disturbios que hemos visto amenazar a nuestras comunidades, ni para quienes los han incitado, ya sea en Internet o en cualquier otro lugar", afirmó Starmer en una publicación en X.

Social Media El atacante ha sido acusado de intento de asesinato y ha comparecido este miércoles ante el tribuna. (Captura de pantalla de las redes sociales).

El primer ministro añadió que era "evidente" que se había atacado a personas por su origen "y no lo voy a tolerar", dijo, añadiendo que quienes están detrás de la violencia "sufrirán todo el peso de la ley".

Michelle O'Neill, la primera ministra de Irlanda del Norte, calificó de "auténtica barbarie" lo que describió como "grupos de hombres enmascarados que obligaban a las familias a abandonar sus hogares prendiéndoles fuego", dijo tras el estallido de los disturbios.

"El ataque en el norte de Belfast fue atroz e inaceptable, pero se están produciendo peligrosos intentos de aprovecharlo para atacar a personas inocentes", añadió.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Irlanda del Norte informó que recibió 256 llamadas y tuvo que intervenir en 62 incidentes en la tarde y noche del martes, en su mayoría en la región del Gran Belfast.

Familias aterrorizadas

Decenas de familias aterrorizadas tuvieron que ser asistidas por las fuerzas de seguridad cuando sus viviendas fueron atacadas o se vieron amenazadas por el fuego.

"Anoche rescatamos a muchísimas familias", explicó el jefe de Policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, en el programa Good Morning Ulster.

"Sacamos a las familias —entre ellas, un bebé de tan solo dos meses— de sus hogares para ponerlas a salvo y las llevamos a las comisarías".

El funcionario afirmó, además, que "no se trataba solo de familias de comunidades étnicas minoritarias, sino de familias de todas las comunidades que se vieron envueltas en este comportamiento atroz anoche. No hay absolutamente ninguna excusa para ello".

Charles McQuillan/Getty Images Decenas de encapuchados, muchos de ellos muy jóvenes, atacaron barrios de mayoría migrante al grito de "¡fuera extranjeros!".

Un párroco que ayudó a las personas afectadas en la zona dijo que a los feligreses de su iglesia "que llevan 20 años con nosotros" los estaban echando de sus casas: "Estoy enfadado y decepcionado por que esta sea la reacción de la gente de nuestra comunidad", declaró a la BBC el pastor Jack McKee.

Entre las personas que tuvieron que huir de sus hogares se ecuentra Yuri, una joven ucraniana de 19 años, que describió las escenas de la noche anterior como "aterradoras".

"Le prendieron fuego a la casa de mi vecino. Por eso, la puerta de mi casa se vio un poco afectada por el fuego. Tuvimos que derribarla de una patada para detener el fuego, porque estaba a punto de entrar en la casa", le contó a Sara Girvin, de la BBC.

BBC

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FUENTE: BBC