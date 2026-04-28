Acodike, pionera y líder del supergás, celebró 70 años y proyecta su futuro con innovación

El 24 de abril no será una fecha más para Acodike Supergás. La compañí a conmemoró 70 años de trayectoria en Uruguay , consolidándose como uno de los actores clave en el desarrollo energético del país, con una historia marcada por la innovación, la cercanía con sus clientes y el compromiso con la calidad y la seguridad.

Así, autoridades de la empresa, referentes y distribuidores de todo el país se reunieron en La Baguala en el primer evento institucional, con el objetivo de repasar la historia de la compañía, reconocer a quienes han sido actores clave en su desarrollo y proyectar los desafíos y metas para este año y los que vendrán.

“Cumplir 70 años tiene mucho significado para nosotros. Somos la tercera generación en Acodike y no todo el mundo sabe que fuimos pioneros en el negocio del gas licuado de petróleo en Uruguay”, destacó su presidente, José Martín Imaz.

De los orígenes al liderazgo del mercado

Fundada en 1956, tras una licitación de ANCAP, la entonces Asociación Cooperativa de Distribuidores de Kerosene asumió el desafío de distribuir gas licuado de petróleo (GLP) en Uruguay. De este modo, Acodike se convirtió en el primer distribuidor oficial de supergás en el país, impulsando un cambio significativo en la forma en que los hogares accedían a la energía.

DSC01183 Ricardo Cartagena, Eduardo Fiol, Pablo Milan.

En sus inicios, la empresa apostó por la comercialización de gasodomésticos y garrafas de 3 kg, facilitando la adopción del producto en un mercado incipiente. Con el paso de las décadas, acompañó la evolución de las familias uruguayas, ampliando su oferta con soluciones accesibles y confiables para cocinar, calefaccionar y mejorar la calidad de vida.

Hoy, la empresa llega a todo el país y lidera el mercado en varios segmentos. “Somos la empresa líder con un 36% del mercado domiciliario y comercial, y cerca de un 50% en el segmento industrial”, subrayó Imaz.

DSC01187 Natalia Borrazás, Paula Blanco, Leticia López, Melina Silva.

Una red nacional y una gestión con impronta familiar

El crecimiento de Acodike se apoyó en una red de distribución de alcance nacional, que hoy cuenta con 230 puntos de venta y 17 plantas —16 en el interior del país y una de envasado en Montevideo—, lo que le permite llegar a unos 400.000 hogares en todo el territorio.

La conducción de la empresa ha mantenido una fuerte impronta familiar desde sus orígenes, liderada por la familia Apariquián, cuya continuidad ha sido clave para sostener una visión de largo plazo basada en la responsabilidad, la cercanía y el desarrollo del sector.

Infraestructura clave para el desarrollo energético

Uno de los hitos más relevantes en su historia fue la inauguración, en 1979, de la planta La Tablada, en Montevideo, que se transformó en el principal centro logístico para la distribución de combustibles en Uruguay. Desde allí, la compañía ha fortalecido su operativa mediante la incorporación de tecnología y la mejora constante de sus procesos.

DSC01182 Diego Francia, Martín Pinto y Alejandro Boyaski.

Innovación y estándares internacionales

En las últimas décadas, Acodike avanzó en la modernización de su flota, la optimización de sus sistemas de envasado y la obtención de certificaciones internacionales como ISO 9001 (calidad) e ISO 45001 (seguridad y salud ocupacional), reafirmando su compromiso con la excelencia.

Más recientemente, la empresa apostó a la innovación con la implementación del sistema logístico Roll-On Roll-Off, que optimiza los tiempos de distribución, y la instalación del primer dispensador automático de garrafas de supergás de Sudamérica, disponible las 24 horas.

DSC01192 Carlos de Brum, Mauricio Lipscher, Wilson Marichal.

Para el gerente general, Ricardo Cartagena, estos avances responden a una evolución constante de la compañía. “Es una empresa que mutó, que cambió y que creció. Hoy el foco está en mejorar el servicio al cliente y en garantizar la continuidad de un energético que utilizan la mayoría de los hogares”, afirmó.

Cercanía con el cliente y nuevos canales

En línea con las nuevas demandas de los usuarios, Acodike también desarrolló múltiples canales de atención y compra, que incluyen atención telefónica, plataformas digitales como su sitio web y aplicación móvil, y alianzas con servicios de delivery, además de convenios con empresas e instituciones.

La atención personalizada es uno de los pilares del negocio. “Llevamos un producto que entra en la cocina o en el living de cada hogar. Por eso tenemos que brindar calidez y asegurar que llegue de forma segura y a tiempo”, explicó Cartagena.

En ese sentido, Imaz remarcó que los valores de la compañía se sostienen en “la integridad, el servicio y la calidez humana”, un diferencial clave en un rubro que implica el ingreso directo a los hogares.

Sostenibilidad y mirada a futuro

Actualmente, la compañía continúa expandiendo su red y desarrollando soluciones orientadas a mejorar la experiencia del cliente, con un enfoque creciente en sostenibilidad. En ese sentido, impulsa iniciativas vinculadas a la eficiencia energética, la optimización logística y la reducción del impacto ambiental, junto con una cultura organizacional centrada en la seguridad y el vínculo con la comunidad.

"La clave para perdurar en el tiempo es la adaptación permanente. Hoy vivimos una revolución tecnológica y estamos viendo cómo incorporar esas herramientas para mejorar el servicio y que el supergás llegue de forma más rápida y eficiente a los hogares”, señaló Imaz.

Cartagena coincidió en esa visión y agregó que la compañía avanza en automatización de procesos e inteligencia artificial, con foco en la experiencia del cliente. “Nos estamos preparando con mucha fuerza en gestión humana y tecnología. La última milla, el momento en que se entra al hogar, es clave para nosotros”, sostuvo.

Con una cartera de más de 3.000 clientes comerciales e industriales, un parque cercano al millón de garrafas y una presencia consolidada en todo el país, Acodike celebró este aniversario reafirmando su propósito de seguir siendo un actor relevante en el desarrollo energético del Uruguay.

En el marco de los festejos, la compañía anticipó que llevará adelante distintas acciones especiales a lo largo del año, con propuestas pensadas para reconocer y agradecer la confianza de sus clientes en todo el país, combinando historia, cercanía e innovación.