BROU lanzó su nueva tarjeta Visa Infinite de alta gama: cómo tramitarla, para qué sirve y qué beneficios ofrece

Banco República presentó su nueva tarjeta BROU Recompensa Visa Infinite , un producto dirigido al segmento de alta gama que combina los beneficios del programa de recompensas del banco con las prestaciones de Visa Infinite.

El lanzamiento se realizó en el Antel Arena bajo el concepto “Una tarjeta, infinitas posibilidades”. La propuesta busca ampliar la oferta del BROU y llegar a distintos perfiles de clientes, incluyendo el segmento de mayor poder adquisitivo.

“Estamos presentando, en el marco de la alianza del Banco República con Visa, la tarjeta Infinite BROU Visa, que es una tarjeta de alta gama y en la que combinamos los beneficios que tiene la propia Visa con los del Banco República”, explicó el presidente del BROU, Álvaro García .

Según señaló, la tarjeta se incorpora al programa BROU Recompensa , lo que permite sumar los beneficios asociados a Visa con el sistema de recompensas del banco.

Álvaro García, presidente del BROU.

Entre las principales prestaciones se encuentran las compras en el exterior sin comisión, el acceso a salas VIP de aeropuertos adheridos a través de Priority Pass y la asistencia en viaje. A esto se suman servicios de Visa Infinite, herramientas de seguridad y soluciones digitales.

La tarjeta también permite acumular puntos mediante BROU Recompensa. Estos puntos equivalen a dinero y pueden gestionarse a través de eBROU.

La apuesta del BROU al segmento de alta gama

Para García, uno de los objetivos del lanzamiento es ampliar la presencia del banco en diferentes segmentos del mercado.

El presidente del BROU señaló además que esperan una buena recepción de la nueva tarjeta entre sus clientes y destacó la importancia de contar con una propuesta específica para este público.

Un año por encima de lo presupuestado

Durante la presentación, García también se refirió al desempeño del BROU durante 2026 y calificó el año como positivo.

“Viene siendo un año muy bueno”, afirmó. Según explicó, el banco ya cerró el balance correspondiente al 31 de agosto, que representa las dos terceras partes del ejercicio, y los resultados se encuentran por encima de lo presupuestado.

“Esperemos llegar también en estas condiciones a fin de año y poder cerrar un buen 2026”, agregó.

Con la BROU Recompensa Visa Infinite, el banco busca sumar una alternativa para sus clientes de alta gama y combinar los beneficios de su programa de recompensas con servicios asociados a una tarjeta premium de alcance internacional.