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Dólar hoy: esta es la cotización del jueves 15 de octubre, según el BROU

En el histórico, la compra y venta se mantuvo igual con respecto al miércoles 14 de octubre

15 de octubre de 2026 10:22 hs
Pesos uruguayos
Pesos uruguayos Inés Guimaraens

El dólar abrió este jueves 15 de octubre en Uruguay con un valor de $ 39,00 la compra y $ 41,40 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra y venta se mantuvo igual con respecto al miércoles 14 de octubre.

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El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este jueves a A$ 1.485 la compra y A$ $ 1.535 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, no hubo variación con respecto al miércoles.

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Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,56 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,66, de acuerdo a la herramienta Cuex.

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