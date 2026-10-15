Uruguay declaró el 11 de diciembre como Día del Natalicio de Carlos Gardel y reavivó la histórica polémica con Argentina

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles por unanimidad el proyecto de ley que declara el 11 de diciembre de cada año como el Día del Natalicio de Carlos Gardel , en reconocimiento a la documentación oficial uruguaya que establece que el histórico cantante de tango nació en Tacuarembó en 1887.

La iniciativa recibió 31 votos afirmativos de los 31 senadores presentes y completó así su trámite parlamentario, luego de haber sido aprobada también por unanimidad en la Cámara de Diputados el pasado 17 de setiembre.

Además de establecer la fecha conmemorativa, la ley declara de interés cultural las actividades alusivas a Gardel que se desarrollen en territorio uruguayo .

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El proyecto fue presentado en sala por el senador colorado Robert Silva , quien destacó el legado artístico del cantante y su importancia cultural tanto para Uruguay como para Argentina.

"Hace 91 años que Carlos Gardel murió en Medellín y, sin embargo, sigue vivo. Sigue vivo en cada radio que lo pasa durante el día o en la madrugada. En cada bandoneón que arranca un tango, en cada pareja que abraza una milonga en Montevideo, en Buenos Aires, en Tokio o en Berlín", expresó.

Silva también hizo referencia a la histórica disputa sobre el lugar de nacimiento del artista y sostuvo que la iniciativa no pretende profundizar las diferencias entre los dos países.

"Pocos hombres en la historia han logrado lo que logró Gardel: que una voz se convierta en la identidad de dos pueblos y, por eso, hoy no le venimos a ganar esa discusión a nadie", afirmó.

El documento que respalda la tesis uruguaya sobre el nacimiento de Gardel

La aprobación del proyecto se produce en medio de una controversia histórica sobre el origen del denominado "zorzal criollo", que volvió a cobrar fuerza en los últimos meses.

Uno de los principales fundamentos de la iniciativa es un documento localizado este año en el Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se trata de un registro del Consulado uruguayo en Buenos Aires, fechado el 8 de octubre de 1920, en el que el propio Gardel declaró haber nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887.

El documento figura en el folio 907 de un libro oficial de registros de nacionalidad y ciudadanía y fue presentado por la Comisión Gardel Rioplatense como una prueba relevante para respaldar la versión uruguaya sobre el origen del cantante.

La documentación constituye uno de los principales argumentos de quienes sostienen que Gardel nació en Uruguay, aunque la controversia histórica continúa abierta.

La reacción de Argentina ante la decisión del Parlamento uruguayo

El avance de la iniciativa legislativa provocó cuestionamientos desde Argentina, donde distintos sectores defienden una versión diferente sobre el nacimiento del cantante.

En particular, la Fundación Internacional Carlos Gardel rechazó el proyecto uruguayo luego de su aprobación en la Cámara de Diputados y reivindicó la tesis que sitúa el nacimiento del artista en Toulouse, Francia, en 1890.

Esta versión sostiene que Gardel nació en territorio francés y posteriormente se trasladó a Argentina, donde desarrolló buena parte de su trayectoria artística.

La discusión sobre su nacionalidad ha enfrentado durante décadas a investigadores y defensores de distintas interpretaciones documentales.

Pese a esa controversia, el Parlamento uruguayo resolvió avanzar con el reconocimiento oficial del 11 de diciembre como fecha de su natalicio.

La aprobación definitiva supone un respaldo institucional a la tesis uruguaya, aunque no resuelve la disputa histórica sobre el lugar de nacimiento de una de las figuras más emblemáticas del tango rioplatense.