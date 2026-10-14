Tras el brote de surra Uruguay fue rehabilitado para exportar equinos hacia la Unión Europea

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que la Unión Europea (UE) restableció la habilitación sanitaria para el ingreso de equinos procedentes desde Uruguay , luego de evaluar favorablemente el programa de vigilancia epidemiológica de la surra (Trypanosoma evansi) presentado por la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del ministerio.

La suspensión de las certificaciones se había producido como consecuencia del brote de surra detectado en abril de 2026 en un establecimiento del departamento de Tacuarembó, recordó el MGAP.

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La decisión de rehabilitar el mercado quedó establecida en el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2188 , publicado el 2 de octubre en el Diario Oficial de la Unión Europea, que modifica los anexos del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 y vuelve a incluir a Uruguay entre los países autorizados para el ingreso de determinadas categorías de equinos.

La nueva disposición entrará en vigor el 22 de octubre de 2026 una vez cumplidos los 20 días previstos desde su publicación.

Tras lo ocurrido en Tacuarembó, se indicó, a modo de respuesta la DGSG elaboró un programa de vigilancia epidemiológica para la enfermedad, que fue presentado a la Comisión Europea como parte de la documentación técnica necesaria para recuperar la habilitación sanitaria.

La normativa europea establece, como requisito general, períodos mínimos sin casos de determinadas enfermedades para autorizar el ingreso de animales.

En el caso de la surra, ese período es de 24 meses.

Sin embargo, el artículo 22, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) 2020/692 contempla la posibilidad de reducir ese período bajo condiciones específicas. Para la surra, estas incluyen la ausencia de casos de infección en el establecimiento de origen durante, al menos, los seis meses previos a la expedición de los equinos hacia la UE y la existencia de un programa de vigilancia reconocido por la Comisión Europea que permita demostrar la ausencia de infección durante ese período.

La evaluación favorable del programa presentado por Uruguay fue, por tanto, un elemento fundamental para avanzar en la recuperación de la habilitación, sin perjuicio de la continuidad de las actividades de vigilancia y los controles sanitarios previstos.

Desde la detección del brote, los equipos técnicos de la DGSG mantuvieron un intercambio de información con las autoridades europeas, aportando documentación sobre la evolución de la situación sanitaria, las medidas adoptadas y el programa de vigilancia elaborado.

La entrada en vigor de la nueva disposición permitirá retomar las certificaciones sanitarias para las categorías de equinos comprendidas en la habilitación europea, siempre que se cumplan los requisitos sanitarios aplicables, incluidas las condiciones específicas relacionadas con la surra.

¿Qué es?

Surra es una enfermedad causada por un parásito protozoario, Trypanosoma evansi, transmitido mecánicamente por la picadura de los tábanos, pudiendo cursar de forma aguda, subaguda o crónica. Esta parasitosis había sido detectada por primera vez en 2016 en el norte del país, en perros que presentaban sintomatología clínica y pertenecían a cazadores de jabalíes.

MGAP sostendrá el monitoreo de vigilancia

La DGSG, se agregó desde el ministerio, continuará con los muestreos serológicos y las demás actividades de vigilancia previstas durante el período establecido, a fin de verificar la situación sanitaria y dar cumplimiento a las condiciones exigidas.

Asimismo, comunicará a los operadores las indicaciones correspondientes para la reanudación de las exportaciones, se concluyó.