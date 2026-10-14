Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
nubes
Jueves:
Mín  16°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / POLÍTICA EXTERIOR

Mario Lubetkin y el vínculo de Uruguay con Estados Unidos: la relación "tiene que ser buena", pero "no condicionada"

El canciller se refirió a que en los próximos meses habrá cuatro elecciones que van a marcar de forma "muy fuerte" a Uruguay y son seguidas con atención por el gobierno

14 de octubre de 2026 18:40 hs
Mario Lubetkin en Todo un tema.&nbsp;

Mario Lubetkin en Todo un tema. 

Foto: captura Youtube

El canciller Mario Lubetkin se refirió a la relación de Uruguay con Estados Unidos y consideró que el vínculo entre ambos países tiene que ser bueno, aunque no condicionado.

"Tiene que ser buena, más allá del presidente que esté aquí y allá", apuntó el ministro en entrevista con Todo un tema de El Observador streaming, en el marco de una edición especial sobre la influencia de Estados Unidos en América Latina y las elecciones de medio término que tendrán lugar en el país norteamericano el próximo 3 de noviembre.

"Lo importante es mirar en largo, siempre va a ser buena (la relación) y va a tener que ser buena por el bien de este país. Sin dudas. No condicionada. Tiene que ser buena, que es completamente diferente", afirmó Lubetkin.

Más noticias

Orsi se reunió con el vicepresidente de El Salvador: el jerarca salvadoreño aseguró que "no tocaron nada" de seguridad pero Lubetkin dijo que sí

Cabildo Abierto se retiró de sala y permitió que el Frente Amplio tuviera quórum para aprobar moción sobre el caso Cardama

Consultado sobre si el resultado de las elecciones de medio término cambiará en algo la relación de Uruguay con Estados Unidos, el canciller respondió que el gobierno observa esos comicios como lo hace con todos los demás.

"Pensemos que de aquí a fines de noviembre hay cuatro elecciones que van a marcar, para nosotros, mucho y muy fuerte", explicó el ministro y enumeró las elecciones en Brasil (el 25 de octubre), Israel (el 27 de octubre), Estados Unidos (las de medio término el 3 de noviembre) y España (el 29 de noviembre).

"Cuando salgan los resultados, trabajaremos con quien tengamos que trabajar", señaló.

Lubetkin agregó que el resultado de Estados Unidos no cambiará la interna del Mercosur, para lo cual sí importará lo que suceda en Brasil, donde la disputa está entre Flávio Bolsonaro (que ha dicho que quiere soltar a su país de las "amarras" del bloque) y Luiz Inácio Lula Da Silva (promotor de la integración regional).

"En el caso del Mercosur la pregunta es quién gana en Brasil y cuál será la política que lleve adelante. Ninguna de las otras tres elecciones pueden afectar en esa dirección", apuntó.

Las más leídas

Orsi anuncia la "mayor inversión en la historia" de Uruguay: compañía española Solaria desarrollará parque de centros de datos por US$ 5.700 millones

No más parrilleros en el Campeón del Siglo: las medidas que anunció Peñarol tras los episodios del último clásico y la persona que estará a cargo de su seguridad institucional

Nuevo video de youtuber mostró la interna de la Barra Ámsterdam y los incidentes en el último clásico Peñarol vs Nacional en el Campeón del Siglo

La llamada del presidente Orsi al exdiputado Lust

Temas

Mario Lubetkin Uruguay Estados Unidos EO Stream

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos