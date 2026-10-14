Mario Lubetkin y el vínculo de Uruguay con Estados Unidos: la relación "tiene que ser buena", pero "no condicionada"

El canciller Mario Lubetkin se refirió a la relación de Uruguay con Estados Unidos y consideró que el vínculo entre ambos países tiene que ser bueno, aunque no condicionado.

" Tiene que ser buena, más allá del presidente que esté aquí y allá ", apuntó el ministro en entrevista con Todo un tema de El Observador streaming, en el marco de una edición especial sobre la influencia de Estados Unidos en América Latina y las elecciones de medio término que tendrán lugar en el país norteamericano el próximo 3 de noviembre.

" Lo importante es mirar en largo, siempre va a ser buena (la relación) y va a tener que ser buena por el bien de este país . Sin dudas. No condicionada. Tiene que ser buena, que es completamente diferente ", afirmó Lubetkin.

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Consultado sobre si el resultado de las elecciones de medio término cambiará en algo la relación de Uruguay con Estados Unidos, el canciller respondió que el gobierno observa esos comicios como lo hace con todos los demás.

"Pensemos que de aquí a fines de noviembre hay cuatro elecciones que van a marcar, para nosotros, mucho y muy fuerte", explicó el ministro y enumeró las elecciones en Brasil (el 25 de octubre), Israel (el 27 de octubre), Estados Unidos (las de medio término el 3 de noviembre) y España (el 29 de noviembre).

"Cuando salgan los resultados, trabajaremos con quien tengamos que trabajar", señaló.

Lubetkin agregó que el resultado de Estados Unidos no cambiará la interna del Mercosur, para lo cual sí importará lo que suceda en Brasil, donde la disputa está entre Flávio Bolsonaro (que ha dicho que quiere soltar a su país de las "amarras" del bloque) y Luiz Inácio Lula Da Silva (promotor de la integración regional).

"En el caso del Mercosur la pregunta es quién gana en Brasil y cuál será la política que lleve adelante. Ninguna de las otras tres elecciones pueden afectar en esa dirección", apuntó.