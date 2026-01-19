Dólar
CASMU recibió al primer bebé del año regalando la suite presidencial a su madre

Con el nacimiento de Rafael, CASMU dio la bienvenida al 2026 y celebró el inicio del año obsequiando a su madre la Suite Presidencial

19 de enero 2026 - 5:00hs
Foto 3

En las primeras horas de 2026 nació Rafael, con un peso de 3.750 gramos, marcando con alegría y esperanza el inicio del nuevo año para su familia y para toda la comunidad CASMU.

Para celebrar y acompañar este momento especial, CASMU cedió a la madre y su familia la Suite Presidencial, un espacio especialmente acondicionado con detalles de confort, calidez y cuidados. En esta ocasión, la suite fue renombrada como “Sweet Familiar”, en un gesto simbólico que refleja el compromiso de la institución con una atención humana, cercana y digna para quienes confían en sus servicios.

SUITE PRESIDENCIAL

La iniciativa busca homenajear a todas las madres, familias y equipos de salud que día a día hacen posible que la vida comience en un entorno de respeto, profesionalismo y cuidado integral.

image00005

Desde CASMU felicitaron a la familia y destacaron la labor del equipo médico y de enfermería por su dedicación permanente. De esta manera, la institución comenzó el año celebrando la vida y el nacimiento de nuevas historias familiares: mujeres que se convierten en madres, hombres que asumen la paternidad y familias que crecen, se unen y dan inicio a una nueva etapa juntos.

