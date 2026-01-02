Cómo es el Hospitality de Open Park para clientes Santander Select y qué beneficios ofrece

Santander Select, junto a Open Park, suma una propuesta diferencial pensada para quienes buscan disfrutar de los shows desde un lugar exclusivo, cómodo y cuidado: el espacio Hospitality, un beneficio pensado especialmente para clientes Select.

Ubicado dentro del predio, Hospitality ofrece un entorno diseñado para comenzar la noche de una manera distinta. Con el mismo horario de ingreso que las entradas generales, permite acceder desde el inicio del evento y vivir la previa con mayor tranquilidad, en un ambiente relajado.

El gran diferencial de Hospitality está en la experiencia. Un espacio exclusivo, tragos de bienvenida y una propuesta pensada para disfrutar del show, elevando cada momento desde el ingreso. No se trata solo de ver un recital, sino de vivirlo desde otro lugar.

La modalidad ya debutó en presentaciones de primer nivel, como las de Ciro y los Persas y Solomun, y se consolida como un nuevo estándar para quienes buscan vivir los eventos desde un espacio privilegiado, con mayor confort y un servicio personalizado.

El acceso al Hospitality se realiza mediante una operativa de reserva digital simple, ágil e intuitiva. A través de la plataforma The Select Experience o vía WhatsApp, los clientes pueden gestionar su lugar de forma anticipada, asegurando su cupo de manera rápida y sin costo.

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la reserva con anticipación.

Porque un verano Select es vivir experiencias que invitan al encuentro y al disfrute, con beneficios pensados para acompañar cada plan.