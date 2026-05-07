De bodas agotadas a hub empresarial: Casa de Campo apuesta al negocio corporativo en plena expansión cerca de Carrasco

Con una agenda prácticamente completa para casamientos durante 2026 y 2027 —y reservas ya en curso para 2028—, el foco se amplía hacia el desarrollo de eventos empresariales, reuniones estratégicas y experiencias de marca.

Incluso antes de su apertura oficial, Casa de Campo fue elegida por compañías como Santander Select, UM, Lestido y el Banco de Quinielas para la realización de encuentros corporativos , lo que confirma su capacidad para adaptarse a distintos formatos y necesidades.

Ubicada en el punto más alto de Campo de La Tahona , la propuesta se distingue por ofrecer un entorno relajado y rodeado de naturaleza , que invita a salir de la lógica tradicional de los salones urbanos. Al mismo tiempo, cuenta con infraestructura tecnológica de alto nivel , con sistemas de pantallas, iluminación y sonido especialmente diseñados para presentaciones, lanzamientos, conferencias y eventos de gran escala.

Sus distintos espacios permiten configurar experiencias a medida: desde formatos tipo auditorio y convenciones, hasta encuentros más descontracturados al aire libre, integrando terrazas, jardines, viñedos y áreas interiores.

En esta nueva etapa, Casa de Campo busca consolidarse como una alternativa diferencial para empresas que valoran tanto el contenido como el entorno, en un espacio donde la naturaleza y la tecnología conviven para crear experiencias memorables.

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En línea con este crecimiento del mundo corporativo, el grupo impulsa también Tahona Valley, un nuevo distrito empresarial sobre Camino de los Horneros, concebido bajo criterios de sostenibilidad y planificación inteligente. El proyecto incorpora edificios corporativos con oficinas, salas de reunión y espacios pensados para integrar trabajo, bienestar y entorno, reforzando el posicionamiento de la zona como un polo en expansión para empresas.