Descuentos, novedades y sabores británicos: todo lo que trae la nueva Fiesta de Tienda Inglesa

Cada año, las tradicionales Fiestas de los Países de Tienda Inglesa se convierten en una de las propuestas más esperadas por sus clientes. La iniciativa, que combina gastronomía, cultura y música de distintos destinos, volvió a ponerse en marcha con Gran Bretaña como primer destino de la temporada , en una edición que se extenderá hasta el 30 de agosto en todas las sucursales del país, el sitio de eCommerce y las aplicaciones móviles.

La inauguración oficial se realizó en Casa Central de Tienda Inglesa , con la presencia del embajador británico en Uruguay, Malcolm “Mal” Green , autoridades de la compañía, clientes y amigos, en una jornada dedicada a celebrar los sabores y tradiciones del Reino Unido.

Para Pablo Rego, gerente de Marketing de Tienda Inglesa , las Fiestas de los Países ya forman parte de la identidad de la compañía y generan una expectativa que se renueva año tras año.

“Es una tradición de Tienda, hace muchos años que lo hacemos. Y para los clientes es una expectativa que se renueva cada año. La verdad es que lo esperan”, señaló Rego. En ese sentido, destacó que se trata de “una de las promociones más recordadas del mercado uruguayo” .

La propuesta busca mantener los productos clásicos que los consumidores esperan encontrar, pero también incorporar novedades en cada edición. En el caso de Gran Bretaña, la selección incluye distintos productos y sabores, entre ellos snacks de la marca Forest Feast.

Rego destacó especialmente uno de los productos incorporados en esta edición, una variedad de snacks de trufa con pecorino.

Una pausa en la rutina del supermercado

Más allá de los productos, desde Tienda Inglesa entienden que las Fiestas de los Países tienen un componente vinculado a la experiencia de compra. Según el gerente de marketing, el supermercado suele formar parte de una rutina cotidiana para las personas, pero estas iniciativas buscan romper con esa dinámica.

En ese contexto, eventos como las Fiestas de los Países permiten generar una experiencia diferente para los consumidores. “Cuando hay un evento de estas características, se rompe la rutina. El supermercado los sorprende, eso les alegra la vida a los clientes, los pone contentos y los entusiasma”, sostuvo.

La propuesta también permite que los clientes vuelvan a encontrarse con productos que esperan cada año y, al mismo tiempo, descubran nuevas alternativas vinculadas al país protagonista.

Hasta 25% de descuento en productos británicos

Durante la Fiesta de Gran Bretaña, Tienda Inglesa ofrece hasta 25% de descuento en productos británicos, como parte de una propuesta que busca acercar al público diferentes sabores y productos característicos del Reino Unido.

La iniciativa forma parte de una temporada que continuará con nuevas ediciones dedicadas a otros países. Para Tienda Inglesa, el objetivo es mantener una propuesta que ya se convirtió en una tradición para sus clientes y que, año tras año, suma nuevos productos a los clásicos que el público espera encontrar.

Las promociones y la propuesta completa de la Fiesta de Gran Bretaña están disponibles hasta el 30 de agosto en las sucursales de Tienda Inglesa y su web.