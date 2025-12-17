El atardecer más esperado de Punta del Este llega con el Corona Sunset 2026

Corona celebrará el comienzo del nuevo año con una edición muy especial de su Sunset Session 2026, que se llevará adelante el viernes 2 de enero en Manantiales , Punta del Este , con producción de Brothers.

Será el momento ideal para disfrutar de la segunda puesta de sol del año rodeados de buena música, naturaleza y una atmósfera pensada para vivir el presente bajo el espíritu “This is Living”.

En este entorno único, cálido y revitalizante, la música marcará el pulso del atardecer con una grilla artística internacional de primer nivel: Juan Hansen (Argentina), Lee Burridge (Reino Unido), Naho Van Velthoven (Uruguay) y NonCitizens (Argentina) serán los encargados de crear una experiencia envolvente y única.

Esta edición del Corona Sunset será especialmente significativa, ya que marcará el cierre de la celebración por los 100 años de Corona, un siglo acompañando momentos auténticos, simples y refrescantes en todo el mundo.

El evento comenzará a las 18:30 hs. y se extenderá hasta la 01:00 hs. del sábado 3 de enero.

Las entradas ya están disponibles en Entraste: https://entraste.com/evento/corona-sunset

Corona Sunset 2026: una invitación a vivir el atardecer de una forma diferente.