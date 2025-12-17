Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Jueves:
Mín  20°
Máx  30°

Siguenos en:

/ Brand Studio / atardecer

El atardecer más esperado de Punta del Este llega con el Corona Sunset 2026

La experiencia, que transformará el atardecer de Manantiales en una celebración, tendrá lugar el viernes 2 de enero

17 de diciembre 2025 - 5:00hs
Foto - Corona Sunsets

Corona celebrará el comienzo del nuevo año con una edición muy especial de su Sunset Session 2026, que se llevará adelante el viernes 2 de enero en Manantiales, Punta del Este, con producción de Brothers.

Será el momento ideal para disfrutar de la segunda puesta de sol del año rodeados de buena música, naturaleza y una atmósfera pensada para vivir el presente bajo el espíritu “This is Living”.

En este entorno único, cálido y revitalizante, la música marcará el pulso del atardecer con una grilla artística internacional de primer nivel: Juan Hansen (Argentina), Lee Burridge (Reino Unido), Naho Van Velthoven (Uruguay) y NonCitizens (Argentina) serán los encargados de crear una experiencia envolvente y única.

Esta edición del Corona Sunset será especialmente significativa, ya que marcará el cierre de la celebración por los 100 años de Corona, un siglo acompañando momentos auténticos, simples y refrescantes en todo el mundo.

El evento comenzará a las 18:30 hs. y se extenderá hasta la 01:00 hs. del sábado 3 de enero.

Las entradas ya están disponibles en Entraste: https://entraste.com/evento/corona-sunset

Corona Sunset 2026: una invitación a vivir el atardecer de una forma diferente.

Temas:

atardecer Punta del Este Corona

Las más leídas

Leo Coelho y su familia 
FÚTBOL URUGUAYO

Leo Coelho y su familia se despidieron de Uruguay: "Una parte enorme de nuestra historia queda aquí"; mirá el emocionante mensaje que compartió el ex Peñarol y ex Nacional

Gonzalo Cammarota anunció el decreto de La Bajada 2025
LA BAJADA

Es oficial: se decretó La Bajada y se anunció que salieron más entradas a la venta

Yerba, pasta de dientes y más: los productos que se pueden importar sin impuestos en la frontera con Brasil

Yerba, pasta de dientes y más: los productos que se pueden importar sin impuestos en la frontera con Brasil

Tristeza en Salto: un hombre de 32 años murió pese a haber reclamado atención médica durante más de un mes
SALTO

Tristeza en Salto: un hombre de 32 años murió pese a haber reclamado atención médica durante "más de un mes"

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar