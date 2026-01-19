El lugar que lo fue todo para José Ignacio: el legado de Manolo, el café y un punto para volver a encontrarse

En José Ignacio , donde el mar marca los tiempos y los rituales cotidianos se construyen sin apuro, hay espacios que no se explican solo por lo que ofrecen, sino por lo que representan . Uno de ellos fue, durante casi cuatro décadas, la carnicería Manolo . Hoy, en ese mismo punto del mapa y de la memoria colectiva, abrió sus puertas Café de Playa Itaú Personal Bank , un proyecto que no busca empezar de cero, sino continuar una historia.

Durante años, Manolo fue mucho más que un comercio. Era el lugar donde se pasaba “a ver qué había”, a comprar algo o simplemente a enterarse de todo. Un punto de encuentro natural, sin publicidad ni artificios, donde la escucha, la cercanía y la vocación de servicio hacían que cada persona se sintiera en casa. Famosos y vecinos compartían el mismo mostrador: Marcelo Tinelli, Juana Viale, Moria Casán, Nicolás Repetto, Fito Páez, el “Zorrito” Fabián Von Quintiero o Guillermo Coppola, entre muchos otros, fueron clientes habituales de ese pequeño y coqueto almacén atendido desde 1988 por José Luis Aispuru , “Manolo” para todos en el balneario.

José Luis Aispuru heredó el apodo "Manolo" de su padre, fallecido a fines de los años 80, y terminó tatuado en el ADN de una familia que empezó —como recuerdan— “de cero”. “Las cosas a las que se les pone muchísimo amor, tiempo y cariño, generan esto” , dice Ana García , esposa de Aispuru. “Uno cosecha lo que siembra, y acá todo fue sembrado con trabajo y con dedicación a la gente” , agrega.

Ese espíritu es el que hoy se respira en Café de Playa Itaú Personal Bank . Ubicado en Las Golondrinas, entre Los Cisnes y Los Biguá, el espacio mantiene su rol de punto de encuentro, ahora con el mar como telón de fondo y el café como excusa. Pet friendly, con Wi-Fi y abierto todos los días de 8:00 a 20:00 hasta el 28 de febrero , propone una pausa en medio del verano. La gastronomía está a cargo de La Panadería de José Ignacio, liderada por Alberto Pomés y Maite Artagaveytia , con una propuesta cuidada de café y almuerzos en un ambiente cálido y premium.

La panadería, el café y la continuidad del encuentro

“Estar acá era casi natural”, cuenta Pomés. “Hace años que este matrimonio tan querido de José Ignacio nos pedía que volviéramos a darle vida a Manolo. Y apareció el angelito de Itaú Personal Bank, que creó las condiciones para que esto se hiciera realidad", añade.

"Este lugar siempre fue eso: llegabas acá para encontrarte, para charlar, para saber qué iba a pasar en la temporada. Poder ser hoy parte de esa continuidad es impagable"

Cuando la banca sale del banco

El proyecto nace de la búsqueda de Itaú Personal Bank por llevar sus valores —hospitalidad, servicio y cercanía— fuera del ámbito financiero. “Queríamos estar en José Ignacio con una propuesta distinta, conectada con el disfrute”, explica Lucía Cabanas, gerenta de Marketing, Comunicación y Sustentabilidad de Itaú y directora ejecutiva de Fundación Itaú. “Nuestros clientes están acá, viven acá, y este es un lugar único en Uruguay y en la región. Cuando vimos que este espacio emblemático quedaba disponible, entendimos que tenía sentido hacer algo que respetara su historia”, agrega.

El valor del legado contado en primera persona

Esa mirada de continuidad y legado es, además, el eje de una micro-serie documental de cuatro episodios, de entre 30 y 90 segundos, que acompaña la apertura. A través de testimonios de la familia Aispuru, referentes locales, el equipo de Itaú y los responsables gastronómicos, la serie conecta el pasado de Manolo con el presente de Café de Playa. “Es reconocer la historia y proyectar el futuro”, resume Cabanas y agrega: “cerrar el círculo de por qué estamos hoy acá y sumar valor desde un lugar sentido”.

Para Aispuru volver a ver el espacio lleno tiene algo de emoción y de confirmación. “Fueron casi 40 años al servicio”, dice.

"Más que un lugar de compras, era la casa del encuentro. Hoy está Alberto, está el banco, y se siente que el amor que siempre hubo sigue presente."

Una experiencia pensada para sentirse en casa

Esa misma idea atraviesa la experiencia que la entidad financiera busca ofrecer a sus clientes. “Queremos que se sientan como en su casa”, explica Sebastián Sarazola, gerente de Itaú Personal Bank. “Hospitalidad, amabilidad y foco en el cliente: son los valores que hicieron emblemática a Carnicería Manolo y los que intentamos vivir todos los días desde el banco”, agrega.

Un lugar para parar, disfrutar y conectar

Además de estar abierto a todo público, los clientes de Itaú Personal Bank acceden a beneficios exclusivos: 25% de descuento en la cafetería, préstamo de kit de playa por el día y una sombrilla Itaú de regalo, presentando tarjeta IPB y cédula.

Café de Playa Itaú Personal Bank no es solo una nueva cafetería en José Ignacio. Es un lugar para parar, como lo define Lucía Cabanas. Para conectar con lo importante. Para que el café, el mar y la comunidad vuelvan a encontrarse donde siempre lo hicieron: en un espacio que entiende que las mejores historias no se reemplazan, se continúan.