El testeo sin animales y la industria cosmética son compatibles: L'Oréal Groupe impulsa métodos de evaluación mediante tejidos humanos reconstruidos

La investigación de L’Oréal Groupe sobre tejidos humanos reconstruidos comenzó hace más de cuatro décadas, con el objetivo de desarrollar alternativas al uso de animales en las evaluaciones de seguridad. En 1979, sus equipos de Investigación e Innovación (R&I) obtuvieron el primer modelo de epidermis humana reconstruida.

Diez años después, en 1989, L’Oréal Groupe dejó de recurrir a animales para evaluar la seguridad de sus productos cosméticos. Desde entonces, continuó perfeccionando métodos alternativos, en línea con su compromiso con el bienestar animal y la comunidad.

En 1997, la empresa creó Episkin , un centro especializado en investigar y producir tejidos reconstruidos. Con unidades en Francia, China y Brasil, la iniciativa vincula a investigadores, instituciones científicas y empresas. Su producción supera los 100.000 tejidos anuales , mientras avanza en el desarrollo y la aplicación de esta tecnología en ámbitos que van más allá de la cosmética, como los dispositivos médicos, los productos farmacéuticos, los juguetes y los útiles escolares.

Río de Janeiro es uno de los centros de actividad de Episkin en la región. La filial de Brasil comenzó a funcionar en 2019 como parte del área de Investigación e Innovación de L’Oréal Groupe. Su apertura facilitó el acceso de investigadores brasileños y de otros países latinoamericanos a los modelos de tejidos y a los métodos de evaluación de seguridad vinculados con esta tecnología.

La sede produce tejidos reconstruidos y también organiza instancias de formación e intercambio de conocimientos.

A su vez, Episkin Academy promueve la difusión de estas metodologías mediante actividades de capacitación. Más de 600 personas recibieron formación en América Latina, a través de iniciativas realizadas en Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, México y Costa Rica, según estudios divulgados por la propia empresa. La plataforma también desarrolla vínculos educativos y participa en encuentros científicos de la región.

“Episkin nació con el objetivo de desarrollar y poner a disposición de la comunidad científica métodos alternativos al uso de animales. Hoy, además de producir tejidos humanos reconstruidos, buscamos compartir este conocimiento y contribuir a que cada vez más industrias e investigadores puedan trabajar con estas metodologías", señaló Cecilia Cardozo, gerenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de L'Oréal Groupe en Uruguay.

"L´Oréal trabaja con reguladores y tomadores de decisión, para poner fin a los ensayos con animales para cosméticos en todo el mundo”, concluyó.