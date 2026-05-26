"Es la oportunidad del año para comprar vino": promociones, degustaciones y 25 años de historia en el Salón del Vino de Géant

Hasta el 8 de junio, Géant Parque Roosevelt y Géant Nuevocentro reciben una nueva edición del Salón del Vino, un evento que reúne a bodegas nacionales e internacionales, degustaciones, promociones especiales y distintas experiencias vinculadas al mundo del vino.

Pero este 2026 no es una edición más: el evento celebra sus 25 años consolidado como el salón de vinos más grande y tradicional del Uruguay.

Con 58 stands , cientos de etiquetas y una propuesta que combina degustación, asesoramiento especializado y beneficios comerciales, el Salón del Vino se convirtió en un espacio clave tanto para las bodegas como para los consumidores.

Screen Shot 2026-05-25 at 13.29.13 Foto: Andrea Hernández

Un salón que marcó la historia del vino en Uruguay

La edición de este año incluye etiquetas premium, ultra premium, espumosos, rosados y lanzamientos exclusivos, además de promociones especiales, descuentos acumulables y sorteos de experiencias vinculadas al mundo vitivinícola.

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Lo que comenzó en 2001 con la venta de 8.000 botellas en su primera edición, hoy supera las 137.000 unidades comercializadas por salón y acumula más de 1.6 millones de botellas vendidas en estos 25 años.

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Para Martín Gómez, gerente de Marketing y Transformación Digital de GDU, el Salón acompañó el desarrollo del consumo y la profesionalización de la industria local. “No existen eventos de este calibre que perduren tanto en el tiempo y que además sigan creciendo como lo hizo el Salón del Vino de Géant”, indicó.

WhatsApp Image 2026-05-25 at 2.49.44 PM Martín Gómez, gerente de Marketing y Transformación Digital de GDU. Foto: Andrea Hernández

Un espacio de encuentro entre consumidores y bodegas

Además del crecimiento comercial, el evento se consolidó como una plataforma de contacto directo entre consumidores y productores. Uno de los grandes diferenciales del salón es precisamente la posibilidad de conversar con enólogos, especialistas y representantes de bodegas, degustar distintas etiquetas y recibir asesoramiento personalizado antes de comprar.

En ese sentido, Diego Spinoglio, presidente de INAVI, destacó el valor que tiene este tipo de encuentros para la industria local. “Es muy importante la llegada directa al consumidor. Que puedan probar las cosechas, las añadas y tener contacto con los productores. La producción nacional tiene ese gran valor de que muchas veces el propio productor está atendiendo y transmitiendo la pasión por el vino”, sostuvo.

Uruguay se está consolidando como un productor de alta calidad, con exportaciones a más de 50 países y con un desarrollo muy importante del enoturismo Uruguay se está consolidando como un productor de alta calidad, con exportaciones a más de 50 países y con un desarrollo muy importante del enoturismo

Screen Shot 2026-05-25 at 13.34.46 Diego Spinoglio, presidente de INAVI. Foto: Andrea Hernández

También señaló que hoy las tendencias globales apuntan hacia vinos más frescos y con identidad, un perfil que —según explicó— encaja naturalmente con las características del terroir uruguayo. “Hay una tendencia muy fuerte hacia vinos blancos y vinos más frescos. Uruguay tiene una identidad muy fuerte y una tradición muy marcada”, dijo.

Promociones, experiencias y asesoramiento personalizado

La experiencia del Salón del Vino combina ese costado cultural con una fuerte propuesta comercial. Durante el evento, los clientes pueden acceder a promociones clásicas como 3x2, 4x3 y 6x5, además de descuentos especiales con tarjetas y beneficios adicionales para socios del Salón del Vino Club.

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“Es la oportunidad del año para comprar vino”, resumió Gómez. “Las personas pueden encontrar etiquetas para consumo diario, acceder a vinos premium, descubrir nuevas bodegas y aprovechar los mejores precios del mercado”, añadió.

Screen Shot 2026-05-25 at 13.32.04 Foto: Andrea Hernández

El evento también ofrece un catálogo impreso de 108 páginas con información sobre bodegas, promociones, notas de cata y etiquetas destacadas, pensado como guía para recorrer el salón y facilitar la elección entre las cientos de propuestas disponibles. La experiencia, además, puede seguirse de forma online a través de la web de Géant.

Una etiqueta especial para celebrar los 25 años

Screen Shot 2026-05-25 at 13.35.24 Foto: Andrea Hernández

Como parte de la celebración de sus 25 años, el Salón del Vino lanzó además una etiqueta conmemorativa desarrollada junto a Bodega Montes Toscanini y creada por socios del Salón del Vino Club en una experiencia de blends realizada a ciegas. El vino combina 55% Cabernet Sauvignon, 35% Tannat y 10% Merlot.

Una comunidad que sigue creciendo alrededor del vino

Más allá del evento anual, el crecimiento del Salón del Vino Club también refleja cómo se fortaleció la comunidad en torno al vino en Uruguay. Actualmente cuenta con más de 5.500 socios y organiza durante todo el año degustaciones, cenas maridadas, actividades de enoturismo y distintas experiencias vinculadas al sector.

Para Spinoglio, ese vínculo más cercano con el vino también ayuda a derribar ciertos prejuicios alrededor de su consumo. “El vino tiene que gustar y disfrutarse. Muchas veces pensamos que atrás del vino hay mucha complejidad, pero es una bebida que acompaña la gastronomía y los momentos especiales. Este salón es una oportunidad muy linda para venir, probar y descubrir qué vinos le gustan a cada uno”, concluyó.