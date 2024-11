Evento sobre la nueva era de la transformación digital: Urudata y Google abordaron los principales desafíos y oportunidades de la IA

“Desde Google tenemos experiencia en traer diferentes modelos de IA y tecnologías que están disponibles en la nube para que los clientes puedan explotarlas, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las industrias”, sostuvo. En esta línea, el consejo de Ostapiuk para que la IA funcione es tener los datos consolidados y normalizados. “La IA generativa nos hace cerrar la brecha entre lo que imaginamos y lo que creamos”, finalizó.

La importancia de los datos

En su disertación, García, director de innovación de Urudata, resaltó la importancia que tiene para las empresas contar con un partner tecnológico de plataforma que ayude en la innovación y la haga disponible en el día a día para los colaboradores. En este sentido, señaló que es fundamental que los socios tecnológicos locales trabajen de cerca con las organizaciones para integrar la IA como una ventaja diferencial en los procesos de negocios.

“Google está integrando en todos los aspectos de su plataforma de colaboración la IA, haciéndonos automáticamente más productivos”, mencionó. En esta línea, García realizó una demostración de cómo esta tecnología se puede utilizar para revisar correos, extraer datos de tablas, y crear fórmulas para la agrupación de datos, entre otros.

En cuanto a cómo las empresas pueden estar preparadas para estos cambios, el director de innovación de Urudata resaltó la importancia de ocuparse de los datos y de tener una estrategia al respecto.

Una solución de instalación y validación automatizada de parches en servidores, y Tu Neural, una solución de IA especializada en apoyar la respuesta de los agentes de mesas de servicio y operaciones, son algunas de las novedades de la compañía, que se especializa en brindar valor agregado para que empresas e instituciones puedan aprovechar el recurso informático de forma óptima en relación a sus objetivos.

Un tema que requiere cada vez más atención: la ciberseguridad

En el bloque de ciberseguridad, Pantoja, security sale specialist de Google, contó el alarmante dato de que el tiempo que demora un atacante en encontrar una vulnerabilidad y poder efectivamente explotarla pasó de 32 días a 5. En este escenario, detalló, es muy difícil estar un paso adelante de los atacantes, porque las organizaciones cibercriminales colaboran mucho entre ellas.

“Eso es algo que no ocurre desde el otro lado de la vereda. Generalmente no colaboramos con nuestra propia industria”, comentó. Esta fue una de las razones por las que Google tomó la decisión de dar a conocer y de publicar sus herramientas de ciberseguridad.

Pantoja indicó que muchas veces las empresas cometen el error de pensar que no son atractivas para los ciber atacantes, por ser empresas pequeñas o no estar enfocadas en la industria digital, sin embargo, es fundamental no bajar la guardia, ya que pueden ser proveedores de una empresa más grande y el atacante puede estar interesado en cierta compañía para ingresar a una tercera. A su turno, José Callero, gerente de operaciones de Urudata Ciberseguridad, habló de la importancia de reducir la brecha entre la tecnología y el cliente. Para este objetivo, la tarea de la compañía no es solo alertar cuando hay un incidente, sino apoyar a las empresas para que incrementen su madurez en ciberseguridad.

Las estrategias de abordaje para esto por parte de Urudata se pueden basar en los activos, servicios, procesos de negocio, cumplimiento o amenazas de las compañías..

“El camino es comprender las amenazas, remediar las vulnerabilidades y tener una estrategia de monitoreo”, destacó.