Flexy cambia la forma de contratar servicios de logística en Uruguay: de buscar fleteros a recibir ofertas en minutos

Contratar un flete en Uruguay suele implicar la búsqueda de contactos por WhatsApp, preguntar a conocidos, pedir presupuestos, comparar precios y esperar respuestas. Flexy nació para simplificar ese proceso y concentrar la oferta y la demanda de servicios de logística en un solo lugar, un Marketplace.

La empresa fue creada en 2024 por un equipo que detectó una oportunidad en un mercado con una fuerte presencia de procesos informales y poca digitalización. “Lo que buscábamos era resolver un problema que existe a la hora de contratar un flete: encontrar un transportista disponible, conocer el precio, comparar alternativas y coordinar el servicio” , explicó Juan Bautista Fleurquin, cofundador de Flexy, quien señaló que antes de comenzar con el desarrollo realizaron un análisis del mercado y de las alternativas existentes.

El funcionamiento es sencillo. El usuario descarga la app Flexy y éste publica desde la aplicación lo qué necesita transportar, indicando aspectos como el origen, el destino y las características de la carga. A partir de esa solicitud, los fleteros pueden realizar sus propuestas y el cliente recibe distintas alternativas para elegir la que considere más conveniente. Publicas, Comparás y Elegís!

“En vez de buscar vos manualmente por WhatsApp, el transportista vienen a vos una vez que publicas tu necesidad” , resumió Fleurquin. Según explicó, en escasos minutos el usuario recibe varias propuestas, donde puede elegir la mas conveniente.

Actualmente, Flexy cuenta con una red de más de 300 fleteros y entre 1.000 y 1.200 usuarios.

Desde fletes a mudanzas y mensajería

La plataforma contempla diferentes modalidades de transporte. Para los fletes y cargas, el usuario publica su necesidad y los transportistas cotizan sobre ella. En el caso de las mudanzas, el cliente publica una sola vez lo que necesita y son los transportistas quienes compiten para ofrecer el mejor precio. Es, en cierta forma, un “remate a la baja”.

La plataforma también ofrece una alternativa para mensajería y paquetes pequeños, con un sistema pensado para coordinar envíos en pocos minutos.

La compañía apunta así a concentrar distintas necesidades logísticas en una misma aplicación, tanto para particulares como para empresas.

Aprovechar los viajes que ya realizan los transportistas

Uno de los desarrollos que Flexy busca potenciar es rentabilizar al máximo cada viaje y apunta a aquellos vehículos que realizan determinados recorridos sin aprovechar toda su capacidad de carga.

La plataforma permite que un transportista publique una ruta que ya tiene prevista. Por ejemplo, si debe viajar desde Montevideo hacia Maldonado y dispone de espacio, puede publicar ese recorrido para que personas que necesiten enviar algo en esa ruta o trayecto puedan solicitar el servicio.

El modelo apunta a generar un beneficio para ambas partes. El transportista puede obtener un ingreso adicional utilizando un recorrido que ya tenía planificado, mientras que el cliente puede acceder a un precio más conveniente al aprovechar una ruta existente.

Además, la empresa trabaja en una herramienta que busca utilizar inteligencia artificial para automatizar el proceso de vinculación entre ambas partes. La idea es que, si un transportista publica una ruta y existe una persona que necesita realizar un envío por ese mismo recorrido, el sistema pueda identificar y notificar automáticamente esa necesidad.

La verificación de los fleteros

Una de las fortalezas de Flexy es la seguridad que brinda a los usuarios y a los transportistas.

Para ello, los conductores deben atravesar un proceso de verificación antes de comenzar a operar. Entre la información solicitada se encuentran documentos personales, libreta de conducir y propiedad, datos del vehículo, matrícula y seguro automotor, además de información de contacto y otros datos necesarios para completar el registro.

Esta verificación se valida en Flexy Conductor, permitiéndole al nuevo tranportista recibir solicitudes y realizar propuestas para los servicios publicados.

De esta forma, la compañía incorpora un componente de seguridad y trazabilidad a una actividad que tradicionalmente se gestiona mediante contactos personales y conversaciones por WhatsApp.

Una apuesta también por las empresas

Aunque el modelo nació pensando principalmente en particulares, Flexy también está desarrollando soluciones para empresas que necesitan realizar envíos de manera recurrente o tercerizar parte de su logística.

La compañía mantiene alianzas estratégicas con inmobiliarias y depósitos dando soluciones a mudanzas y trabaja con diferentes casas de venta de muebles y decoración que tercerizan sus servicios de transporte.

El desafío de escalar en Uruguay

Para Fleurquin, uno de los principales desafíos actuales es seguir ampliando la cantidad de usuarios, transportistas y servicios disponibles para consolidar una red de logística cada vez más amplia en Uruguay.

Por eso, el objetivo inmediato es consolidar la operación en Uruguay antes de avanzar hacia otros mercados.

La mirada de la empresa apunta más allá del mercado local: una vez alcanzada una escala suficiente en el mercado local, Flexy proyecta analizar su llegada a países como Argentina y México.

La ambición de largo plazo es posicionarse como una plataforma de servicios logísticos entre particulares en Latinoamérica. Para llegar allí, el primer paso será consolidar el modelo en Uruguay y continuar sumando usuarios, transportistas y servicios.

Con esa hoja de ruta, Flexy busca transformar una actividad que todavía se mueve en buena medida a través de contactos, grupos y conversaciones dispersas en un mercado digital y transparente donde clientes y transportistas puedan encontrarse, comparar propuestas y concretar un servicio en una misma plataforma.

Flexy ya está disponible en App Store y Google Play. La propuesta es simple: publicar una necesidad de transporte una sola vez, recibir distintas propuestas y elegir la alternativa que mejor se adapte por precio, disponibilidad y conveniencia.