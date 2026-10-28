Mazda lanzó en Uruguay la nueva CX-5 MHEV, su primera SUV con tecnología híbrida en el país

Mazda presentó en Uruguay la nueva CX-5 MHEV, la tercera generación de una de sus SUV más reconocidas a nivel internacional y un lanzamiento que marca el ingreso de la marca a la movilidad electrificada en el mercado local. Representada en el país por Magna, la compañía incorpora tecnología mild hybrid de 24 voltios a un modelo que mantiene su apuesta por el diseño, la tecnología y la experiencia al volante.

La nueva Mazda CX-5 llega en cuatro versiones —Active, Core, High AWD y High Plus AWD—, con precios desde US$ 49.990. Entre sus principales novedades se encuentran el motor 2.5 e-Skyactiv con asistencia eléctrica, un habitáculo más amplio y una mayor dotación de sistemas de seguridad y conectividad.

“Es un modelo que ha sido icónico en el mundo y que ha evolucionado mucho respecto a la generación anterior”, señaló Federico Bangerter, gerente general de Magna , durante la presentación. Para la empresa, el lanzamiento representa un paso importante en la incorporación de tecnologías electrificadas a la oferta de Mazda en Uruguay.

La incorporación del sistema mild hybrid es uno de los principales cambios de esta generación. La tecnología de 24 voltios acompaña al motor naftero 2.5 e-Skyactiv y representa el primer paso de Mazda hacia la electrificación en el mercado uruguayo.

Federico Arrieta, jefe de Ventas de Mazda, destacó que la actualización no se limita a la motorización. También creció el tamaño del vehículo, especialmente en las plazas traseras y el baúl, dos aspectos que apuntan a mejorar la comodidad de los pasajeros y la capacidad para el equipaje en viajes familiares.

En materia de consumo, la marca declara una referencia de 15 kilómetros por litro en carretera y aproximadamente 13,9 kilómetros por litro en ciclo mixto, cifras que deberán contrastarse con las condiciones de uso de cada conductor.

Arrieta también puso el foco en el comportamiento dinámico de la SUV, una característica que considera central en la identidad de Mazda. “Lo que más me convence de la camioneta es el andar que tiene”, afirmó. Para el ejecutivo, el vehículo busca ofrecer una conducción intuitiva y cómoda, incluso en trayectos largos, sin exigir conocimientos avanzados al volante.

Federico Arrieta, jefe de Ventas de Mazda

Pantallas, conectividad y seguridad

La renovación también se refleja en el equipamiento tecnológico. De acuerdo con la versión, la CX-5 incorpora una pantalla central táctil de 12,9 pulgadas o una de 15,6 pulgadas en la variante High Plus AWD. A esto se suman un tablero digital de 10,25 pulgadas, Head-Up Display, techo panorámico, cargador inalámbrico y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

En seguridad, todas las versiones cuentan con siete airbags y un conjunto de asistencias a la conducción. Entre ellas se incluyen el aviso y mantenimiento de carril, la alerta y asistencia de colisión frontal, el control de crucero adaptativo, el monitoreo de punto ciego y el asistente de atascos. El equipamiento también contempla sensores de estacionamiento delanteros y traseros y monitoreo de la presión de los neumáticos.

Para Bangerter, parte del diferencial de la marca está en la relación que se genera entre el conductor y el vehículo. “Lo que más me gusta de Mazda, no solo de este producto, sino de todos en general, es cómo te sentís adentro del habitáculo. No es simplemente manejar, sino sentirse parte del auto”, expresó.

La apuesta de Mazda en Uruguay

Además de la incorporación de tecnología híbrida, la marca busca respaldar el lanzamiento con su estructura de posventa. Arrieta indicó que la nueva CX-5 cuenta con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros y que el equipo técnico recibió capacitación para atender el modelo.

El jefe de Ventas también destacó la disponibilidad de repuestos y la experiencia acumulada en el mantenimiento de la motorización, factores que, a su entender, contribuyen a preparar a la marca para la llegada de esta nueva generación.

La Mazda CX-5 MHEV ya está disponible en el showroom de la marca, ubicado en avenida Italia 4138. Además, el vehículo de demostración está habilitado para que los interesados puedan realizar pruebas de manejo.

“Por más que yo te lo cuente, no te va a ser suficiente”, sostuvo Arrieta al referirse a la importancia de probar el modelo. La estrategia de Mazda pasa por que los potenciales compradores conozcan de primera mano el comportamiento de la SUV, uno de los atributos en los que la compañía apoya sus expectativas para esta nueva etapa en Uruguay.