Medio y Medio celebra 30 años con una edición histórica y más de 60 artistas en escena: cómo conseguir entradas

A tres décadas de su nacimiento en Punta Ballena, el emblemático escenario celebra su historia con más de 60 artistas en escena y una temporada aniversario que promete marcar el verano

30 de diciembre 2025 - 5:00hs
Desde diciembre de 1995 hasta hoy, Medio y Medio construyó mucho más que una sala de espectáculos y edificó una identidad cultural profundamente ligada a Punta Ballena. En 2026, el emblemático espacio celebra sus 30 años con una edición aniversario que propone más de diez semanas de festival, más de 40 noches de conciertos y una grilla que reúne a más de 60 artistas nacionales e internacionales.

La celebración comenzó el pasado sábado con un evento lanzamiento que contó con la presencia del Banco BBVA y clientes invitados, marcando el inicio formal de una temporada que se proyecta como una de las más ambiciosas de su historia.
La propuesta de este aniversario nace de una mirada retrospectiva que pone en valor el camino recorrido, las historias compartidas y la sucesión de personas que habitaron y dieron forma a Punta Ballena. Esa trama —familiar, artística y territorial— reafirma una convicción que atraviesa la historia del espacio: Medio y Medio no podría haber nacido en ningún otro lugar.

El arte que identifica los 30 años fue creado por la artista argentina Carolina Santantonin, quien realizó un collage que sintetiza la historia del espacio dentro de la historia del territorio. En la obra, la silueta de Don Antonio Lussich, creador y primer propietario de Punta Ballena, contiene en su interior la memoria de Medio y Medio y de quienes lo hicieron posible.

Esta edición aniversario está dedicada a los habitantes de estas tierras y a las figuras que marcaron su identidad cultural, desde Juan e Isabel —los abuelos del proyecto— hasta referentes como Antonio Bonet, Margarita Xirgu, Rafael Alberti, Antonio Gasalla, Carlos Perciavalle o Julio Bocca, además de los más de mil artistas que pasaron por sus escenarios. Un reconocimiento especial está dirigido a Lupa y Graciela, padres y compañeros de camino durante estas tres décadas.

Una grilla de alto impacto para todo el verano

La programación se extenderá de diciembre a febrero con presentaciones de primer nivel. Entre los nombres destacados figuran Hugo Fattoruso & Fernando Cabrera, Rubén Rada, Coti, La Beriso, Cruzando el Charco, Ratones Paranoicos, Catupecu Machu, Conociendo Rusia, Louta, León Gieco junto a Agarrate Catalina, Kevin Johansen & Liniers, Julieta Rada, Juana Molina, Paulinho Moska, El Plan de la Mariposa, Zoe Gotusso, Os Paralamas do Sucesso, La Delio Valdez, Skay Beilinson, Cuarteto de Nos y Los Auténticos Decadentes, entre muchos otros.

Todos los shows comenzarán a las 21:30 horas, con excepción de Fiesta Orum y Sandwich Piano Bar, que serán propuestas post medianoche.

Cómo conseguir entradas

Las entradas para todos los shows están disponibles a través de RedTickets, con un 20% de descuento para quienes abonen con tarjetas de crédito Visa BBVA emitidas en Uruguay.

Con esta edición especial, Medio y Medio asume el desafío de celebrar su historia mirando hacia adelante, combinando responsabilidad cultural, búsqueda de calidad y una programación que confirma su lugar como uno de los escenarios más emblemáticos del verano uruguayo.

