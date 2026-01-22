Dólar
Brand Studio / Balanz

Récord de participación y golf de alto nivel: los ganadores de la primera Copa Balanz

Balanz debutó como sponsor del Abierto de La Barra con su primera Copa, más de 200 golfistas en competencia y ganadores de alto nivel en Punta del Este

22 de enero 2026 - 9:55hs
4C4A8712
4C4A8620 (1)
4C4A8967
4C4A9027

En el marco del XXXII Abierto de La Barra 2026, uno de los torneos más relevantes del calendario de verano en Uruguay, se disputó por primera vez la Copa Balanz, una competencia que reunió a más de 200 golfistas y reafirmó el posicionamiento del evento a nivel regional, al ser además puntuable para el World Amateur Golf Ranking (WAGR).

4C4A8682
4C4A8994

El torneo se desarrolló los días 16, 17 y 18 de enero en el tradicional campo de La Barra Golf Club, bajo la modalidad 54 hoyos Medal Play, con categorías para Caballeros, Damas y Juveniles. A lo largo de las tres jornadas, los jugadores afrontaron un recorrido exigente, en un entorno natural privilegiado, característico del campo de La Barra.

4C4A8712

Uno de los diferenciales de esta edición fue la experiencia propuesta por Balanz a sus clientes, quienes compartieron la competencia junto a sus asesores financieros, combinando deporte, networking y el clima distendido del verano en Punta del Este.

4C4A8880
4C4A8603

La ceremonia de premiación contó con la presencia de autoridades de Balanz Uruguay, entre ellos Juan José Varela, CEO de la compañía en el país, junto a Miguel Reyes, Rossana Ortiz, Fernando Vecchio y Juan Barros Moss, quienes acompañaron a los ganadores y participaron del cierre del torneo.

4C4A9274

“Muchas gracias a todos los participantes, a los más de 200 golfistas que estuvieron estos tres días jugando. Desde Balanz estamos súper contentos de acompañar a La Barra Golf Club en el Abierto, el torneo más importante del verano”, señaló Juan José Varela. “En Uruguay estamos hace más de seis años y siempre presentes en distintas actividades deportivas. Este año empezamos a acompañar el golf en el club de La Barra y estamos orgullosos de hacerlo”, agregó.

4C4A9170

En la misma línea, Miguel Reyes, integrante del Equipo Gerencial de Wealth Management, destacó la convocatoria y el vínculo generado con clientes y amigos de la firma. “Fueron tres días de competencia con un número récord de jugadores. Desde Balanz estamos agradecidos por la convocatoria y por el Club de Golf de La Barra, que nos recibió muy bien. Es un ámbito ideal para conectar con la gente”, afirmó.

4C4A8600 (1)

Premiados de la Copa Balanz

Últimos 18 hoyos – por categorías

Damas

  • Categoría C (20.9 y más de index): Damiana Ketelhöhn – 70 golpes

  • Categoría B (11.9 a 20.8 de index): Alma Pino – 80 golpes

  • Categoría A (hasta 11.8 de index): Adriana Sammartino – 81 golpes

Caballeros

  • Categoría D (20.0 y más de index): Hernán Cibils – 73 golpes

  • Categoría C (14.0 a 19.9 de index): Eduardo Mazza – 75 golpes

  • Categoría B (hasta 13.9 de index): Martín Brandi – 73 golpes

  • Categoría A (hasta 7.0 de index – azul): Fernando Alfonso – 73 golpes

Últimos 36 hoyos – categorías Senior

Damas Senior

  • +65: Christine Morton – 156 golpes (DA)

  • +50: Mónica Holmberg – 140 golpes

Caballeros Senior

  • +75: Marcos Martins – 139 golpes

  • +65: Pierre Tissyere – 149 golpes

  • +55: Diego Torres – 149 golpes

  • Pre Senior +40: Martín Federico Brandi – 144 golpes

Premios a 54 hoyos

Damas

  • Categoría C (20.9 y más de index):

    • Segunda: Janina Kook – 227 golpes (DA)

    • Ganadora: María Lemire – 221 golpes

  • Categoría B (11.9 a 20.8 de index):

    • Segunda: Inés Leborgne – 231 golpes (DA)

    • Ganadora: Victoria Monteso – 237 golpes

  • Categoría A (hasta 11.8 de index):

    • Segunda: Ana Evora – 232 golpes

    • Ganadora: Victoria Di Luciano – 223 golpes

Juveniles

  • Mejor Neto: Martín Pereira – 213 golpes

  • Mejor Gross: Matías Angenschidt – 238 golpes

Caballeros

  • Categoría D (20.0 y más de index):

    • Segundo: Eduardo Silberfaden – 227 golpes

    • Ganador: Bairon Campos – 218 golpes

  • Categoría C (14.0 a 19.9 de index):

    • Segundo: Marcelo Di Rosa – 223 golpes

    • Ganador: Diego Primavesi – 216 golpes

  • Categoría B (hasta 13.9 de index):

    • Segundo: Martín Caubarrere – 225 golpes

    • Ganador: José Quinto Valls – 223 golpes

  • Categoría A (hasta 7.0 de index – azul):

    • Segundo: Kevin Welzel – 217 golpes

    • Ganador: Miguel Galperin – 214 golpes

Categoría Scratch

  • Damas:

    • Segunda: Priscilla Almeida – 239 golpes (Club de Golf del Uruguay)

    • Ganadora: Carolina Mailhos – 228 golpes (La Tahona Golf Club)

  • Caballeros:

    • Segundo: Justo Rosales – 220 golpes (DA, Córdoba Golf Club)

    • Ganador: Juan Cruz Esmoris – 219 golpes (Club de Golf del Uruguay)

4C4A9119

Con esta primera edición de la Copa Balanz, la compañía reafirmó su apoyo al deporte, su vínculo con el golf y su compromiso con la generación de experiencias de valor para clientes, socios estratégicos y la comunidad, en uno de los escenarios más emblemáticos del verano local.

Temas:

Balanz Golf Uruguay Punta del Este

