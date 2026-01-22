Récord de participación y golf de alto nivel: los ganadores de la primera Copa Balanz
Balanz debutó como sponsor del Abierto de La Barra con su primera Copa, más de 200 golfistas en competencia y ganadores de alto nivel en Punta del Este
22 de enero 2026 - 9:55hs
En el marco del XXXII Abierto de La Barra 2026, uno de los torneos más relevantes del calendario de verano en Uruguay, se disputó por primera vez la Copa Balanz, una competencia que reunió a más de 200 golfistas y reafirmó el posicionamiento del evento a nivel regional, al ser además puntuable para el World Amateur Golf Ranking (WAGR).
El torneo se desarrolló los días 16, 17 y 18 de enero en el tradicional campo de La Barra Golf Club, bajo la modalidad 54 hoyos Medal Play, con categorías para Caballeros, Damas y Juveniles. A lo largo de las tres jornadas, los jugadores afrontaron un recorrido exigente, en un entorno natural privilegiado, característico del campo de La Barra.
Uno de los diferenciales de esta edición fue la experiencia propuesta por Balanz a sus clientes, quienes compartieron la competencia junto a sus asesores financieros, combinando deporte, networking y el clima distendido del verano en Punta del Este.
La ceremonia de premiación contó con la presencia de autoridades de Balanz Uruguay, entre ellos Juan José Varela, CEO de la compañía en el país, junto a Miguel Reyes, Rossana Ortiz, Fernando Vecchio y Juan Barros Moss, quienes acompañaron a los ganadores y participaron del cierre del torneo.
“Muchas gracias a todos los participantes, a los más de 200 golfistas que estuvieron estos tres días jugando. Desde Balanz estamos súper contentos de acompañar a La Barra Golf Club en el Abierto, el torneo más importante del verano”, señaló Juan José Varela. “En Uruguay estamos hace más de seis años y siempre presentes en distintas actividades deportivas. Este año empezamos a acompañar el golf en el club de La Barra y estamos orgullosos de hacerlo”, agregó.
En la misma línea, Miguel Reyes, integrante del Equipo Gerencial de Wealth Management, destacó la convocatoria y el vínculo generado con clientes y amigos de la firma. “Fueron tres días de competencia con un número récord de jugadores. Desde Balanz estamos agradecidos por la convocatoria y por el Club de Golf de La Barra, que nos recibió muy bien. Es un ámbito ideal para conectar con la gente”, afirmó.
Premiados de la Copa Balanz
Últimos 18 hoyos – por categorías
Damas
Categoría C (20.9 y más de index): Damiana Ketelhöhn – 70 golpes
Categoría B (11.9 a 20.8 de index): Alma Pino – 80 golpes
Categoría A (hasta 11.8 de index): Adriana Sammartino – 81 golpes
Caballeros
Categoría D (20.0 y más de index): Hernán Cibils – 73 golpes
Categoría C (14.0 a 19.9 de index): Eduardo Mazza – 75 golpes
Categoría B (hasta 13.9 de index): Martín Brandi – 73 golpes
Categoría A (hasta 7.0 de index – azul): Fernando Alfonso – 73 golpes
Últimos 36 hoyos – categorías Senior
Damas Senior
+65: Christine Morton – 156 golpes (DA)
+50: Mónica Holmberg – 140 golpes
Caballeros Senior
+75: Marcos Martins – 139 golpes
+65: Pierre Tissyere – 149 golpes
+55: Diego Torres – 149 golpes
Pre Senior +40: Martín Federico Brandi – 144 golpes
Premios a 54 hoyos
Damas
Categoría C (20.9 y más de index):
Segunda: Janina Kook – 227 golpes (DA)
Ganadora: María Lemire – 221 golpes
Categoría B (11.9 a 20.8 de index):
Segunda: Inés Leborgne – 231 golpes (DA)
Ganadora: Victoria Monteso – 237 golpes
Categoría A (hasta 11.8 de index):
Segunda: Ana Evora – 232 golpes
Ganadora: Victoria Di Luciano – 223 golpes
Juveniles
Mejor Neto: Martín Pereira – 213 golpes
Mejor Gross: Matías Angenschidt – 238 golpes
Caballeros
Categoría D (20.0 y más de index):
Segundo: Eduardo Silberfaden – 227 golpes
Ganador: Bairon Campos – 218 golpes
Categoría C (14.0 a 19.9 de index):
Segundo: Marcelo Di Rosa – 223 golpes
Ganador: Diego Primavesi – 216 golpes
Categoría B (hasta 13.9 de index):
Segundo: Martín Caubarrere – 225 golpes
Ganador: José Quinto Valls – 223 golpes
Categoría A (hasta 7.0 de index – azul):
Segundo: Kevin Welzel – 217 golpes
Ganador: Miguel Galperin – 214 golpes
Categoría Scratch
Damas:
Segunda: Priscilla Almeida – 239 golpes (Club de Golf del Uruguay)
Ganadora: Carolina Mailhos – 228 golpes (La Tahona Golf Club)
Ganador: Juan Cruz Esmoris – 219 golpes (Club de Golf del Uruguay)
Con esta primera edición de la Copa Balanz, la compañía reafirmó su apoyo al deporte, su vínculo con el golf y su compromiso con la generación de experiencias de valor para clientes, socios estratégicos y la comunidad, en uno de los escenarios más emblemáticos del verano local.