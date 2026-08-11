Rodelú lanza un torneo nacional de truco que tiene un viaje a Río de Janeiro entre sus premios: cómo inscribirse

Rodelú se prepara para celebrar sus 110 años con una propuesta que busca combinar tradición, gastronomía y entretenimiento. La empresa organizará por primera vez un campeonato de truco a nivel nacional , que comenzará el sábado 15 de agosto , con la expectativa de reunir a más de 500 parejas.

El torneo tendrá cinco jornadas . Las primeras tres serán instancias abiertas que se disputarán simultáneamente en los locales de Rodelú de Montevideo, Salto, Paysandú y Punta del Este . Los participantes tendrán asegurado un mínimo de 15 partidas antes de avanzar a las etapas finales, que se desarrollarán en Montevideo el sábado 29 y domingo 30 de agosto .

“ Es la primera vez que Rodelú hace un campeonato de truco a nivel nacional ”, explicó Marcel Burgos, director y responsable de Operación y Comercial de la empresa. Según señaló, la propuesta busca convocar a más de 1.000 personas en los distintos locales y generar una experiencia que vaya más allá de la competencia.

La inscripción tiene un costo de $500 por pareja e incluye una tabla de picada de Sarubbi y dos chops de cerveza Pilsen . Los interesados podrán registrarse hasta mañana, miércoles 12 de agosto , a través de la página web o directamente en cualquiera de los 10 locales de la cadena .

En cuanto a los premios, la dupla ganadora se llevará un viaje a Río de Janeiro, además de un mes de pizzas gratis. El segundo puesto tendrá como premio un televisor de 55 pulgadas para cada integrante de la pareja y un mes de pizzas gratis, mientras que la tercera dupla también recibirá un mes de pizzas sin costo.

Un torneo que busca recuperar tradiciones uruguayas

La competencia forma parte de una serie de acciones que la compañía está desarrollando durante su aniversario número 110. Para Burgos, la elección del truco no es casual, ya que la empresa busca vincular sus celebraciones con actividades que forman parte de la cultura y las tradiciones uruguayas.

“Lo que estamos generando son acciones con un asado positivo de deporte, pero con juegos que tengan que ver mucho con la historia del país”, señaló. En esa línea, la empresa también realizó un asado patrio durante el 18 de julio y prepara una nueva propuesta gastronómica para el 25 de agosto, con un puchero patrio en sus locales.

“Hace 110 años que estamos acá. La idea es buscar cosas para compartir con todos, cosas de las que compartimos la historia”, explicó el director de la empresa.

Rodelú apunta a seguir creciendo en 2027

El aniversario también representa un desafío para la compañía. “Si miramos y pensamos, es la mitad de la historia del país”, sostuvo Burgos. “Es un montón y, obviamente, un gran compromiso, porque cada acción que uno toma tiene que entender los próximos 100 años por delante”, agregó.

Actualmente, Rodelú cuenta con 10 locales en Uruguay: seis en Montevideo y uno en Canelones, Punta del Este, Salto y Paysandú. La empresa trabaja además en un plan de crecimiento para 2027, con la intención de sumar nuevos puntos de venta.

A esto se suma el desarrollo de su presencia en el canal retail, con pizzas disponibles en supermercados y una cobertura que, según explicó Burgos, alcanza cada vez a más cadenas en distintos puntos del país.

Por ahora, el próximo desafío será sobre las mesas de truco. Con cientos de parejas ya anotadas y cupos limitados, Rodelú busca convertir su primer campeonato nacional en una de las principales actividades de su año aniversario.