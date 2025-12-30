Un nuevo fideicomiso irrumpió en el mercado y ya capta millones de pesos en pocos días

Crowder , la única Plataforma de Financiamiento Colectivo autorizada por el Banco Central del Uruguay (BCU), da un nuevo paso en su objetivo de democratizar el acceso a las inversiones con el lanzamiento de Tatú , el primer fideicomiso financiero de ahorro en pesos uruguayos disponible en la plataforma.

La emisión se abrió el viernes 19 de diciembre y, a pocos días de su lanzamiento, ya muestra una fuerte respuesta del público: hasta el momento acumula $ 1,7 millones de pesos recaudados y cuenta con 82 inversores activos . La propuesta permite invertir desde $ 1.000, un monto significativamente menor al que exigen otros instrumentos similares en el mercado local.

Tatú emitirá títulos por hasta $ 125.000.000 y estará orientado a proteger los ahorros de los uruguayos de la inflación mediante la inversión mayoritaria en valores soberanos emitidos por el Estado, nominados en moneda local.

El fideicomiso tendrá un plazo de tres años , con pagos anuales, y contará con actores de amplio reconocimiento en el mercado de valores: VALO como fiduciario, Urraburu e Hijos Corredor de Bolsa S.R.L. como administrador, y el estudio Bado, Kuster, Zerbino y Rachetti como asesor legal.

Democratizar la inversión

Para Guillermo Rodríguez, CEO de Crowder, el lanzamiento de Tatú es coherente con el propósito fundacional de la empresa. “Durante muchos años, invertir —y en particular invertir en títulos del Estado— fue algo reservado para personas de alto patrimonio o círculos muy cerrados. La falta de educación financiera hizo que la mayoría de los uruguayos quedaran afuera”, explica.

Rodríguez señala que la tecnología y el mayor acceso a la información cambiaron ese escenario, pero que todavía faltaban herramientas concretas, simples y reguladas para que el ciudadano común pudiera dar el primer paso. “Hoy tenemos más información y más responsabilidad sobre nuestro futuro financiero. La pregunta es: ¿en qué instrumento puedo invertir de forma accesible y confiable? Tatú viene a responder eso”.

Ahorro en pesos, una señal de cambio

El lanzamiento se da en un contexto particular para la economía uruguaya. Más del 80% del ahorro permanece en depósitos bancarios y cerca del 70 % está dolarizado, a pesar de que los ingresos y el consumo se realizan mayoritariamente en pesos. Al mismo tiempo, el BCU y el Ministerio de Economía impulsan una estrategia de desdolarización y de profundización del mercado de valores, conocida como la “rampa de despegue” regulatoria.

“Cuando uno mira los datos de los últimos años, la unidad indexada fue más rentable que el dólar. Sin embargo, seguimos ahorrando como si esa realidad no existiera”, señala el CEO. “Para que el peso uruguayo sea también una moneda de ahorro, necesitás instrumentos que generen confianza y estén al alcance de todos”.

En ese sentido, Tatú se presenta como una alternativa conservadora, alineada con los objetivos del regulador y pensada especialmente para el inversor minorista. El ticket mínimo es 20 veces menor que el de los fondos de inversión abiertos en pesos que hoy operan en Uruguay.

Romper barreras culturales

Según datos de la propia plataforma, aunque los tickets mínimos en Crowder suelen ser bajos, el ticket promedio de inversión ronda los $ 100.000. Para Rodríguez, esto demuestra que cuando se elimina la barrera de entrada, la confianza crece.

“Lo importante es que nadie diga ‘esto no es para mí’ por un prejuicio cultural. No es para todo el mundo, porque hay prioridades básicas, pero sí es para cualquier persona que quiera empezar a pensar en su futuro financiero”.

Tatú, además, contará con mercado secundario dentro de Crowder, lo que permitirá vender la inversión antes del vencimiento del fideicomiso, aportando mayor liquidez en comparación con instrumentos tradicionales como el plazo fijo.

El primero de una familia

El nombre Tatú no es casual. Hace referencia al animal autóctono que aparece en una de las monedas uruguayas y busca reforzar la identidad local del producto. Pero también es una señal de lo que vendrá.

“Tatú es el primero de una familia de fideicomisos. Si es exitoso, van a venir más”, adelanta Rodríguez. Crowder ya trabaja en futuras emisiones vinculadas a otras industrias, como el sector audiovisual y el venture capital, con la idea de consolidarse como un verdadero “supermercado de inversiones”.

Con Tatú, Crowder apuesta a que la primera inversión deje de ser una barrera infranqueable. “Invertir ya no es solo un deseo, es una obligación”, resume su CEO. Y ahora, al menos en pesos uruguayos, hacerlo nunca fue tan accesible.