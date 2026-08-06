Cada vez más empresas uruguayas cambian sus beneficios laborales: ¿Qué buscan los trabajadores?

Un informe de Bonda , elaborado a partir de una muestra de 100 empresas uruguayas , refleja un amplio consenso sobre la evolución de los beneficios corporativos. Casi ocho de cada diez compañías consideran que estos planes son clave para retener talento, mientras que el trabajo híbrido ya se consolidó como el modelo predominante y los reconocimientos en fechas especiales son la práctica más extendida.

Durante años, los planes de beneficios de las empresas se han caracterizado por generar una propuesta global para todas las personas. En nuestro país esa realidad está cambiando y los equipos de recursos humanos comienzan a diseñar beneficios flexibles donde las personas elijan las que se adapten más a su estilo de vida y comportamientos.

El 73,8% de las empresas uruguayas considera que su plan de beneficios debería ser más personalizado y el 78% afirma que contar con un buen plan influye directamente en que las personas elijan quedarse. Son dos definiciones que, hasta hace poco, no aparecían con esta contundencia en el mercado local. Los beneficios pasaron de ser un costo a administrar a convertirse en una herramienta de atracción y fidelización.

Así lo muestra el Informe de Beneficios Corporativos HRTrends Uruguay 2026 , elaborado por Bonda sobre una muestra de 100 empresas de distintos sectores y tamaños. Es la segunda edición del estudio en el país y su principal hallazgo es un nivel de acuerdo poco habitual sobre el rumbo a seguir.

Qué están ofreciendo hoy las empresas uruguayas

El ranking de los más ofrecidos lo encabezan el comedor en planta (20%) y el apoyo en educación para empleados o sus hijos (16%), seguidos por el seguro de vida adicional (12%), la medicina prepaga (11%) y la ayuda para transporte (10%). Luego se asoman las categorías emergentes: beneficios flexibles (9%), seguro dental (8%), préstamos (7%) y programas de bienestar financiero (2%), que empiezan a instalarse en las empresas.

Ese movimiento hacia la personalización tiene una traducción concreta. El 29% de las organizaciones implementó modelos de beneficios flexibles, en los que cada colaborador elige según sus necesidades y preferencias, frente al 71% que mantiene un esquema tradicional.

“Las necesidades de un colaborador joven, una familia con hijos o alguien próximo a jubilarse son completamente distintas. El desafío ya no es ofrecer más beneficios, sino ofrecer beneficios relevantes para cada persona”, explicó Agustín Perelman, co-founder de Bonda.

Bonda opera desde 2010 y hoy tiene presencia en seis países de América Latina: Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Uruguay, donde trabaja con más de 1.000 empresas que buscan fortalecer su propuesta de valor a colaboradores o clientes. A través de su plataforma integra módulos de Club de Descuentos, Incentivos, Regalos, Reconocimiento, Beneficios Flexibles y Bienestar, con un programa de puntos canjeables por gift cards de marcas líderes como Burger King, Tienda Inglesa, Pedidos Ya y Mercado Libre, entre otras.

El híbrido ya es la norma y la flexibilidad se profundiza

El trabajo híbrido se consolidó como el esquema dominante, lo aplica el 59% de las empresas, frente al 31% presencial y el 10% totalmente remoto. Y no es una flexibilidad nominal: entre las compañías híbridas, el 70% permite que cada persona elija sus días de oficina. El horario flexible ya está disponible en el 40% de las organizaciones.

Reconocimientos, la práctica más instalada

Los reconocimientos en fechas especiales se consolidan como la práctica más extendida entre las empresas uruguayas, ya que el 63,9% las incorpora dentro de su estrategia de beneficios. Su crecimiento responde a que son una de las formas más simples de implementar este tipo de programas, sin necesidad de una gran infraestructura, y generan un impacto directo en la experiencia de los colaboradores. Los cumpleaños, los aniversarios laborales y las celebraciones de fin de año son las instancias más habituales.

Con el diagnóstico hecho y el rumbo definido, el desafío para lo que resta de 2026 es estratégico y tomar decisiones que permitan el diseño de programas que cada persona reconozca como propios.