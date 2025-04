Cecilia Vitola: "La enfermedad te viene a mostrar: ¿es esto lo que querés para ti? ¿O querés algo más?"

Durante la entrevista, Vitola abordó la importancia de entender el "para qué" de las enfermedades, en lugar de centrarse solo en el "por qué". "No me gusta mucho el por qué enfermé, porque suena como a Dios, ¿por qué me castigaste y me enfermé? Sino, ¿para qué? ¿Qué me está mostrando esto?", reflexionó. Esta visión permite a los pacientes abordar sus problemas de salud desde una perspectiva de aprendizaje y crecimiento, en lugar de una actitud pasiva hacia la enfermedad.

"La medicina más barata es la tierra, el agua, el sol", destacó Vitola, enfatizando la importancia de los recursos naturales como elementos fundamentales para la salud. En su clínica, se fomenta el uso de recursos simples pero efectivos, como el descanso, la conexión con la naturaleza y la práctica de hábitos saludables para restaurar el equilibrio del cuerpo.

20250312 Cecilia Vitola. Ciclo de enrevistas en La Casa Violeta. Foto: Inés Guimaraens

Vitola también habló sobre cómo las enfermedades pueden ser una forma de que el cuerpo nos avise sobre algo que no estamos manejando bien. "A veces el cuerpo nos va dando síntomas más amorosos, por decirlo de una forma, más sutiles, hasta que uno para, y después algo más potente aparece", explicó. Esta es una de las razones por las que la medicina funcional integrativa hace un énfasis tan fuerte en la prevención y en el tratamiento de las causas subyacentes antes de que los síntomas se vuelvan graves.

En ese sentido, "cuando uno tiene conocimiento, puede pensar. Si piensa y empieza a tomar acción de lo que está pensando, después es más fácil sostenerlo", subrayó.