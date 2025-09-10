Conectividad 100% online: la gran novedad tecnológica de Movistar en la Expo Prado

Una vez más, Movistar dice presente en el Pabellón de España de la Expo Prado 2025, con una propuesta que pone el foco en la digitalización y en ofrecer una experiencia de calidad a sus clientes.

La gran novedad de este año es la eSIM digital , ya disponible en Uruguay. Se trata de un hito en materia de conectividad y de servicio al cliente: los usuarios pueden activar una línea nueva de forma 100 % online, desde la aplicación o la web, sin necesidad de chip físico.

Este avance coloca a Movistar a la vanguardia de la transformación digital, ofreciendo a sus clientes una experiencia más ágil, cómoda y segura.

La compañía continúa avanzando en la modernización de su red a nivel nacional, un proceso que ya culminó en Montevideo y que sigue desplegándose en el interior del país. Esta inversión refuerza el compromiso de Movistar con la calidad del servicio y la ampliación de la conectividad en todo el territorio.

El espacio de Movistar en la Expo Prado invita a descubrir de primera mano sus soluciones de Comunicación & Conectividad, Cloud, IoT & Productividad y Seguridad, dirigidas tanto a clientes individuales como a empresas y emprendedores que encuentran en la marca un aliado estratégico. Además, los visitantes podrán acceder a ofertas especiales y experiencias digitales interactivas, junto a la mesa de experiencia de Samsung.

Con esta presencia, Movistar reafirma su compromiso de acercar la innovación tecnológica a la vida cotidiana de las personas y de acompañar a las empresas en su proceso de transformación digital, contribuyendo al desarrollo de la sociedad uruguaya.