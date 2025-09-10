Dólar
/ Café y Negocios / Movistar

Conectividad 100% online: la gran novedad tecnológica de Movistar en la Expo Prado

La compañía presenta en Expo Prado su eSIM digital y refuerza la conectividad en Uruguay con innovación, experiencias y soluciones tecnológicas

10 de septiembre 2025 - 16:38hs
Portada - Ph Alvaro Portillo-8

Una vez más, Movistar dice presente en el Pabellón de España de la Expo Prado 2025, con una propuesta que pone el foco en la digitalización y en ofrecer una experiencia de calidad a sus clientes.

La gran novedad de este año es la eSIM digital, ya disponible en Uruguay. Se trata de un hito en materia de conectividad y de servicio al cliente: los usuarios pueden activar una línea nueva de forma 100 % online, desde la aplicación o la web, sin necesidad de chip físico.

Este avance coloca a Movistar a la vanguardia de la transformación digital, ofreciendo a sus clientes una experiencia más ágil, cómoda y segura.

Ignacio Negrin, Valentina Lamas, Alejandro San Martin, Leticia Pintos.

La compañía continúa avanzando en la modernización de su red a nivel nacional, un proceso que ya culminó en Montevideo y que sigue desplegándose en el interior del país. Esta inversión refuerza el compromiso de Movistar con la calidad del servicio y la ampliación de la conectividad en todo el territorio.

El espacio de Movistar en la Expo Prado invita a descubrir de primera mano sus soluciones de Comunicación & Conectividad, Cloud, IoT & Productividad y Seguridad, dirigidas tanto a clientes individuales como a empresas y emprendedores que encuentran en la marca un aliado estratégico. Además, los visitantes podrán acceder a ofertas especiales y experiencias digitales interactivas, junto a la mesa de experiencia de Samsung.

Con esta presencia, Movistar reafirma su compromiso de acercar la innovación tecnológica a la vida cotidiana de las personas y de acompañar a las empresas en su proceso de transformación digital, contribuyendo al desarrollo de la sociedad uruguaya.

