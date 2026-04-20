Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Martes:
Mín  18°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / Tigo

En fotos: así fue el evento con el que Tigo desembarcó en Uruguay

Tigo celebró su llegada al país con un evento en la rambla que reunió a autoridades, clientes y referentes, y un show de drones que marcó la noche

20 de abril 2026 - 8:14hs
Juan Manuel Mercant, Pablo Menéndez, Leticia Lago, Florencia Castagnola.

Juan Manuel Mercant, Pablo Menéndez, Leticia Lago, Florencia Castagnola.

La rambla de Montevideo fue el escenario de una noche distinta. Entre luces, tecnología y una gran convocatoria, Tigo celebró su llegada a Uruguay con un evento que reunió a autoridades, empresarios, clientes, socios estratégicos y referentes del ecosistema digital.

DSC00811 (1)
Marcelo Benítez, Yamandú Orsi, Fernanda Cardona, Fernando Montoya, Alejandro Sánchez, Martín Vallcorba.

Marcelo Benítez, Yamandú Orsi, Fernanda Cardona, Fernando Montoya, Alejandro Sánchez, Martín Vallcorba.

DSC00729
Víctor Franco, Iván Guicheff.

Víctor Franco, Iván Guicheff.

DSC00716
Freddy Tapie, Adriana Suzacq, Estefanía Gómez, Ana María Rodríguez, Daniel Mizrachi.

Freddy Tapie, Adriana Suzacq, Estefanía Gómez, Ana María Rodríguez, Daniel Mizrachi.

El encuentro, realizado en Kibón, combinó presentación institucional y experiencia, con una puesta pensada para compartir en comunidad. A lo largo de la noche, invitados de distintos ámbitos se acercaron para ser parte de un hito en el sector de las telecomunicaciones, en un clima distendido y de celebración.

DSC00681
Pablo Menéndez, Agustín Junker, Javier Sartori.

Pablo Menéndez, Agustín Junker, Javier Sartori.

Uno de los momentos más destacados fue el show de drones, que iluminó el cielo de la rambla y sorprendió a los presentes con figuras sincronizadas, marcando el tono innovador del evento.

drone 4
drone 9

DSC00693
Emma Paquet, Catherine Pierce.

Emma Paquet, Catherine Pierce.

DSC00724
Nicolás Lizewski, Federico Gianatassio, Gabriel Varela, Cecilia Zunino.

Nicolás Lizewski, Federico Gianatassio, Gabriel Varela, Cecilia Zunino.

Durante la velada, ejecutivos de la compañía —entre ellos su equipo local y regional— compartieron con invitados y clientes, en una instancia que también funcionó como punto de encuentro para el networking y el intercambio.

DSC00711
Rodrigo Montero, Magalí Galán.

Rodrigo Montero, Magalí Galán.

DSC00718
Bruno Sosa, Rodrigo Beira.

Bruno Sosa, Rodrigo Beira.

DSC00728
Pablo García de Castro, Leandro Claramunt.

Pablo García de Castro, Leandro Claramunt.

Autoridades nacionales también dijeron presente, acompañando el desembarco de la empresa en el país, en una señal del peso que tiene la inversión en infraestructura y tecnología.

DSC00683
Ana María Lena, Eugenia Noble, Rosario de Mello, Alfonso Nardini.

Ana María Lena, Eugenia Noble, Rosario de Mello, Alfonso Nardini.

DSC00736
Javier Sartori, Ignacio Martínez, Agustín Junker.

Javier Sartori, Ignacio Martínez, Agustín Junker.

DSC00731
Liliana Ceballos, Álvaro Fuentes, Graciela Coronel, Eduardo Bomio.

Liliana Ceballos, Álvaro Fuentes, Graciela Coronel, Eduardo Bomio.

DSC00696
Franco Cinquegrana, Carolina Gianola, Eduardo Fernández, Andrés García, Alberto Mello.

Franco Cinquegrana, Carolina Gianola, Eduardo Fernández, Andrés García, Alberto Mello.

El evento marcó el inicio de una nueva etapa para la compañía en Uruguay y dejó una noche enfocada en quienes la hacen posible: sus equipos y protagonistas de este nuevo capítulo.

DSC00721
Geraldine Ifrán, Cristina Vignone.

Geraldine Ifrán, Cristina Vignone.

DSC00712
Gastón Ivanovich, Juan Pedro Da Silva, Juan de los Santos.

Gastón Ivanovich, Juan Pedro Da Silva, Juan de los Santos.

Temas:

Tigo fotos evento Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

La pasión del granjero que ayudó a que los uruguayos disfruten "el sabor de la patria" en una fruta nativa

Accidente fatal en La Unión: conductora vio ropa tirada en la calle, no se percató de que había un hombre y lo pasó por encima

Liverpool 1-3 Nacional: el tricolor se recuperó en el Torneo Apertura y volvió a un triunfo que suma para la Tabla Anual

En fotos: Ruben Rada, León Gieco y Agarrate Catalina pusieron de pie al Teatro de Verano con Terapia de Murga y sembraron homenajes

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar