En fotos: así fue el evento con el que Tigo desembarcó en Uruguay

La rambla de Montevideo fue el escenario de una noche distinta. Entre luces, tecnología y una gran convocatoria, Tigo celebró su llegada a Uruguay con un evento que reunió a autoridades, empresarios, clientes, socios estratégicos y referentes del ecosistema digital.

El encuentro, realizado en Kibón, combinó presentación institucional y experiencia, con una puesta pensada para compartir en comunidad. A lo largo de la noche, invitados de distintos ámbitos se acercaron para ser parte de un hito en el sector de las telecomunicaciones, en un clima distendido y de celebración.

DSC00681 Pablo Menéndez, Agustín Junker, Javier Sartori.

Uno de los momentos más destacados fue el show de drones, que iluminó el cielo de la rambla y sorprendió a los presentes con figuras sincronizadas, marcando el tono innovador del evento.

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DSC00693 Emma Paquet, Catherine Pierce.

DSC00724 Nicolás Lizewski, Federico Gianatassio, Gabriel Varela, Cecilia Zunino.

Durante la velada, ejecutivos de la compañía —entre ellos su equipo local y regional— compartieron con invitados y clientes, en una instancia que también funcionó como punto de encuentro para el networking y el intercambio.

DSC00711 Rodrigo Montero, Magalí Galán.

DSC00718 Bruno Sosa, Rodrigo Beira.

DSC00728 Pablo García de Castro, Leandro Claramunt.

Autoridades nacionales también dijeron presente, acompañando el desembarco de la empresa en el país, en una señal del peso que tiene la inversión en infraestructura y tecnología.

DSC00683 Ana María Lena, Eugenia Noble, Rosario de Mello, Alfonso Nardini.

DSC00736 Javier Sartori, Ignacio Martínez, Agustín Junker.

DSC00731 Liliana Ceballos, Álvaro Fuentes, Graciela Coronel, Eduardo Bomio.

DSC00696 Franco Cinquegrana, Carolina Gianola, Eduardo Fernández, Andrés García, Alberto Mello.

El evento marcó el inicio de una nueva etapa para la compañía en Uruguay y dejó una noche enfocada en quienes la hacen posible: sus equipos y protagonistas de este nuevo capítulo.

DSC00721 Geraldine Ifrán, Cristina Vignone.