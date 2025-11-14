Fundación Gonzalo Rodríguez presenta la nueva campaña en el Palacio Legislativo

En el marco de la conmemoración de sus 25 años de trabajo por la seguridad vial infantil, la Fundación Gonzalo Rodríguez presentó en el Palacio Legislativo su nueva campaña de concientización: “Señales de Retención Infantil”, una nueva acción para promover el uso del Sistema de Retención Infantil.

La iniciativa surge en un momento clave para el país: la próxima implementación del permiso de conducir por puntos, que incorporará entre sus infracciones la no utilización del Sistema de Retención Infantil (SRI). Este avance, impulsado a través del trabajo técnico y de incidencia de la Fundación, refuerza la importancia de proteger a los niños y niñas en cada trayecto.

Carteles Gonchi Rodriguez - Digital 1920x1080 “Señales de Retención Infantil” propone una intervención urbana simbólica y de alto impacto: la instalación de carteles no oficiales en distintos puntos de la ciudad, que invitan a los conductores y a la sociedad en general a detener la mirada y reflexionar sobre la responsabilidad adulta en la seguridad de los más pequeños.

Con esta acción, la Fundación busca visibilizar la falta de uso de los SRI, recordando que, aunque la ley lo exige, miles de niños aún viajan sin la protección adecuada.

La Fundación continúa así su labor sostenida, trabajando junto a las instituciones del Estado, organismos internacionales y la sociedad civil, reafirmando su compromiso con la construcción de un tránsito más seguro y responsable para todos.