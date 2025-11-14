Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
cielo claro
Sábado:
Mín  19°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / Fundación Gonzalo Rodríguez

Fundación Gonzalo Rodríguez presenta la nueva campaña en el Palacio Legislativo

En el marco de la conmemoración de sus 25 años de trabajo por la seguridad vial infantil, la Fundación Gonzalo Rodríguez presentó en el Palacio Legislativo su nueva campaña de concientización: “Señales de Retención Infantil”, una nueva acción para promover el uso del Sistema de Retención Infantil.

14 de noviembre 2025 - 13:52hs
Captura de pantalla 2025-11-14 a las 12.36.21 p. m.

En el marco de la conmemoración de sus 25 años de trabajo por la seguridad vial infantil, la Fundación Gonzalo Rodríguez presentó en el Palacio Legislativo su nueva campaña de concientización: “Señales de Retención Infantil”, una nueva acción para promover el uso del Sistema de Retención Infantil.

La iniciativa surge en un momento clave para el país: la próxima implementación del permiso de conducir por puntos, que incorporará entre sus infracciones la no utilización del Sistema de Retención Infantil (SRI). Este avance, impulsado a través del trabajo técnico y de incidencia de la Fundación, refuerza la importancia de proteger a los niños y niñas en cada trayecto.

Carteles Gonchi Rodriguez - Digital 1920x1080

“Señales de Retención Infantil” propone una intervención urbana simbólica y de alto impacto: la instalación de carteles no oficiales en distintos puntos de la ciudad, que invitan a los conductores y a la sociedad en general a detener la mirada y reflexionar sobre la responsabilidad adulta en la seguridad de los más pequeños.

Más noticias
conversatorio efta - mercosur impulsa vinculos comerciales para uruguay

Conversatorio EFTA - MERCOSUR impulsa vínculos comerciales para Uruguay

comienza a regir decreto ambiental que prohibe importar a aquellas empresas que no hayan registrado un plan de gestion de residuos electronicos: ¿de que se trata?

Comienza a regir decreto ambiental que prohíbe importar a aquellas empresas que no hayan registrado un plan de gestión de residuos electrónicos: ¿de qué se trata?

Con esta acción, la Fundación busca visibilizar la falta de uso de los SRI, recordando que, aunque la ley lo exige, miles de niños aún viajan sin la protección adecuada.

La Fundación continúa así su labor sostenida, trabajando junto a las instituciones del Estado, organismos internacionales y la sociedad civil, reafirmando su compromiso con la construcción de un tránsito más seguro y responsable para todos.

Temas:

Fundación Gonzalo Rodríguez Palacio Legislativo

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego García, futbolista de Peñarol
CASO DIEGO GARCÍA

Juicio de Diego García: la declaración "liviana" del futbolista de Peñarol que sorprendió al abogado de Clara y la diferencia de relatos que denuncia la defensa de García

Peaje de Pando. (Archivo)
TRÁNSITO

Gobierno analiza cambios en el sistema de peajes para hacerlo "más equitativo"

Uno de los aviones que entraría en el canje. Estaba volando en octubre de 2022 cuando lo chocaron en tierra contra una casa
FUERZA AÉREA

Ministerio de Defensa procura obtener tres helicópteros en permuta por aviones desafectados de la Fuerza Aérea Uruguaya

Fabián Chiquito Bertolini y su auto luego del accidente
REDES SOCIALES

El extraño accidente que protagonizó un periodista de El Espectador y su reclamo en redes: "¿Quién se hace cargo?"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos