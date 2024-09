Fundación Jazmín: un compromiso con la inclusión infantil en Uruguay

Evento Fundación Jazmín/ Foto: Leonardo Carreño.

Una noche llena de sorpresas y solidaridad

El encuentro comenzó con la cálida bienvenida de Manuela Da Silveira, quien presentó a la Dra. Nadia Dib, presidenta de la Fundación Jazmín. Durante su discurso, Dib compartió la inspiradora historia de la Fundación, sus logros y desafíos de estos años. Además, contó que la Fundación nació en el año 2015 con el sueño de transformar la vida de los niños con discapacidad y sus familias, de ayudarlos a que se sientan niños, que disfruten de su infancia y tengan una vida alegre. “Un 15% de la población infantil global tiene algún tipo de discapacidad. No está lejos, no es de otro, está cerca. Sin embargo, muchas veces no los vemos, porque son excluidos y privados de oportunidades básicas como la educación, el juego, básicamente de su infancia, de ser niños". describió.