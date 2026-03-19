A su solución para automatizar ventas le sumaron un asistente para ejecutivos, captaron inversión por más de US$ 500.000 y este año buscan facturar su primer millón

Implementar inteligencia artificial (IA) es un mandato para las empresas. En este camino, la uruguaya Frontline fundada por Álvaro Varga s y Esteban Paredez -y a la que se sumó como tercer cofundador John Spradling -, apuesta a liderar la aplicación de esta tecnología al transformar ideas de automatización en soluciones especificas enfocadas principalmente a ventas, soporte, cobranzas y recursos humanos.

"Hoy tenemos agentes que están vendiendo", resalta Vargas en diálogo con Café y Negocios y ejemplifica con el caso de uno de sus mayores clientes, una franquicia regional con más de 50 sucursales.

A esta línea de negocio que la empresa creó en 2024, se suma el lanzamiento de su asistente ejecutivo personal , Max, que pretende ser un aliado para ejecutivos y equipos de trabajo. En la práctica, realiza tareas como clasificar correos y redactar respuestas en el tono del usuario, graba reuniones y recuerda los aspectos fundamentales para próximas instancias. Al mismo tiempo, investiga los antecedentes de quienes asisten a la reunión para que el usuario esté más preparado.

Este sistema está integrado con la suite de Google, Whatsapp Business y ahora también con Microsoft, entre otros, y permite que los equipos de trabajo puedan acceder a todo el contexto de cada venta para tener más información que solo el registro lo que, en definitiva, redunda en una atención más eficiente y personalizada de los clientes .

Frontline apuesta a que los dos productos sean adoptados por sus clientes detrás del propósito de aumentar la productividad de forma integral.

Empresas de agentes y personas

"En el futuro las empresas van a estar compuestas por agentes y por personas", afirma Vargas y sostiene que esta tendencia incipiente de incorporar cada vez más agentes pasará de ser excepción a ser la regla.

En el mundo de los agentes de IA de cara al cliente hay empresas que pican en punta, como la argentina Darwin AI, y también otras como Claude u Open AI con herramientas para las personas; Frontline apunta a ser el punto de encuentro entre estos dos mundos.

"Hoy hay buenas soluciones para unos y para otros, pero ninguna que reúna a los dos", dice Vargas y hace hincapié en este punto como la gran diferenciación de Frontline frente a su competencia: "No hay nadie que esté conjugando las dos partes todavía bien, más en un contexto de Latam en el que el canal predominante es Whatsapp", sostiene el cofundador de la empresa que tiene alrededor de 70 clientes y que se concentra mayormente en América Latina donde llega a Uruguay, Argentina, Brasil, México, y también tiene operaciones en España y Estados Unidos.

El primer millón y una nueva ronda de inversión

“Nuestro objetivo para este año es llegar a US$ 1 millón de facturación recurrente”, señala Vargas y apunta que la empresa se encuentra en un momento de crecimiento exponencial en el que su principal cliente, por ejemplo, ya duplicó su volumen de facturación en Frontline este año. Algunos de sus mayores clientes son Zonamerica, Xtendo-cuyo CEO es inversor de la empresa- e IGA (Instituto Gastronómico de las Américas).

Para continuar su expansión la empresa se enfoca también en captar inversión.

En el caso de Álvaro Vargas se cumplió la regla de que los bebés llegan con el pan bajo el brazo. “El día que cerré la ronda estaba naciendo mi segundo hijo” cuenta el cofundador que recibió la noticia del cierre de la ronda de inversión desde el hospital. Los US$ 545.000 que Frontline captó en esta segunda ronda de inversión se sumaron a otros US$ 175.000 que la empresa había recabado el año anterior, lo que totaliza US$ 720.000 para expandirse y fortalecerse en las áreas de tecnología y marketing para llegar a más clientes.