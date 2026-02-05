Qué pasa con el cáncer infantil en Uruguay: el dato que marca la diferencia

Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, una fecha que busca sensibilizar y generar conciencia sobre los desafíos que enfrentan niños, adolescentes y sus familias, así como sobre la importancia del acceso a un diagnóstico oportuno y a tratamientos integrales y de calidad.

El cáncer es la principal causa de mortalidad por enfermedad en edades tempranas a nivel mundial , aunque los avances médicos han permitido alcanzar tasas de sobrevida cercanas al 80%. Entre los distintos tipos de cáncer infantil, la leucemia continúa siendo el diagnóstico más frecuente.

En Uruguay, la realidad presenta un dato alentador: ocho de cada diez niños con cáncer logran curarse. Este resultado se sostiene, en gran medida, gracias al trabajo de la Fundación Pérez Scremini, el único centro especializado en oncología pediátrica del país, que brinda atención integral y 100% gratuita a niños y adolescentes de todo el territorio nacional.

La Fundación constituye un modelo único en la región. Su abordaje no se limita al tratamiento médico, sino que incluye diagnóstico, quimioterapia, trasplantes de médula ósea, hospedaje y traslados para las familias del interior, además de apoyo psicológico, social, educativo y procesos de rehabilitación. Todo ello sin distinción por lugar de residencia o situación socioeconómica.

Durante 2025, la institución atendió a 1.477 pacientes y realizó más de 9.000 consultas médicas. A esto se sumaron casi 10.000 estudios de laboratorio, 2.740 tratamientos de quimioterapia y un total de 117 trasplantes de médula ósea realizados desde 2018. Más de la mitad de los pacientes atendidos provienen del interior del país, lo que refuerza el carácter nacional de su labor.

El trabajo de la Pérez Scremini también se sostiene en áreas de apoyo fundamentales. En el último año, 70 familias recibieron asistencia desde el área de trabajo social, se brindaron más de 1.000 horas de apoyo escolar, se realizaron más de 1.200 consultas de fisioterapia y el voluntariado aportó más de 8.000 horas de acompañamiento. Todo esto es posible gracias a un equipo conformado por 165 funcionarios y decenas de voluntarios.

En línea con los avances de la medicina moderna, la Fundación apuesta fuertemente a la innovación. Incorpora tecnología de vanguardia como la inmunoterapia celular CAR-T y estudios de biología molecular, que permiten diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados. De cara a este año, uno de los principales proyectos será el fortalecimiento del Laboratorio de Biología Molecular, con el objetivo de reducir los tiempos de diagnóstico y ampliar las posibilidades terapéuticas.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud se ha propuesto alcanzar una tasa de supervivencia de al menos el 60% para el año 2030. En ese camino, la experiencia uruguaya demuestra que el acceso equitativo a tratamientos de calidad marca una diferencia concreta en la vida de cientos de familias.

El lazo dorado, símbolo internacional del cáncer infantil, representa la fuerza, la visibilidad y el compromiso con esta causa. Durante el mes de febrero, cada gesto cuenta y acompaña el trabajo que la Fundación Pérez Scremini desarrolla desde hace más de 30 años, con un objetivo claro: curar el cáncer infantil y adolescente, y ofrecer esperanza y futuro.