Expertos uruguayos advierten por aumento de cáncer de cabeza y cuello en personas cada vez más jóvenes

¿Qué es el cáncer de cabeza y cuello y por qué preocupa en Uruguay?

El Programa Nacional de Cirugía Láser (Pronacila) ofrece tratamiento gratuito y mínimamente invasivo con alta tasa de curación si se detecta a tiempo.

Especialistas insisten en la consulta médica ante síntomas persistentes como ronquera, dolor al tragar o bultos en el cuello.

La Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay (SORLU) alerta sobre la falta de conciencia y propone integrar controles en el primer nivel de atención.

Este tipo de cáncer es el cuarto más frecuente en hombres y presenta una alta mortalidad por diagnósticos tardíos.

En Uruguay aumentan los casos de cáncer de cabeza y cuello en personas jóvenes, vinculado al virus del papiloma humano (HPV).

El cáncer de cabeza y cuello incluye tumores en la garganta, boca, lengua y cuerdas vocales. Es el cuarto más común entre los hombres uruguayos y causa una alta mortalidad. En Uruguay se diagnostican alrededor de 500 nuevos casos por año, y más del 70% se detectan en estadios avanzados. Esto eleva la tasa de mortalidad a un 50% a los cinco años, posicionando al país como el tercero con más muertes por esta causa en América, detrás de Cuba y Brasil.

Históricamente, el perfil del paciente era un hombre mayor, fumador y consumidor de alcohol. Sin embargo, ahora se observan más casos en personas de entre 30 y 40 años sin estos factores de riesgo, asociados al virus del papiloma humano (HPV). Esta tendencia también se ve a nivel mundial, especialmente en tumores de amígdala y base de lengua.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo y síntomas de alarma?

Entre los factores de riesgo tradicionales están el tabaquismo y el consumo de alcohol. A estos se suma la infección por HPV, que puede prevenirse con vacunación. Los síntomas a tener en cuenta incluyen ronquera o cambios en la voz por más de tres semanas, dificultad o dolor al tragar, llagas en la boca que no cicatrizan, sangrados y bultos en el cuello. La consulta precoz es clave, ya que no existen análisis de sangre ni pruebas de screening masivo para esta enfermedad.

¿Qué papel juega la desigualdad social en el diagnóstico tardío?

Según Martín Fraschini, especialista del Hospital de Clínicas y otros centros públicos y privados, este cáncer está estrechamente vinculado al acceso desigual a la salud. Muchas personas no consultan a tiempo por desconocimiento o dificultades para llegar a un especialista, lo que impacta negativamente en las posibilidades de curación.

¿Qué propone la Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay (SORLU)?

SORLU sugiere incorporar una pesquisa protocolizada en el primer nivel de atención de salud para detectar síntomas persistentes, como la ronquera prolongada, y derivar rápidamente a policlínicas especializadas en otorrinolaringología. Andrés Munyo, secretario de la sociedad, remarcó que la detección por síntomas sigue siendo el principal método para combatir esta enfermedad.

¿Qué es el programa Pronacila y cómo ayuda en el tratamiento?

Pronacila, el Programa Nacional de Cirugía Láser, ofrece cirugía transoral gratuita y de última generación para pacientes con cánceres de orofaringe, hipofaringe y laringe en estadios iniciales. La técnica, financiada por el Fondo Nacional de Recursos, permite extirpar el tumor sin incisiones externas, reduciendo el impacto postoperatorio, preservando la voz y la deglución, y acortando el tiempo de internación. Ya ha tratado a casi 100 pacientes en su primer año.

¿Cuál es la efectividad del tratamiento si el diagnóstico es temprano?

Cuando se detecta a tiempo y se aplica la cirugía láser, las tasas de curación alcanzan al 90%, según Fraschini. Sin embargo, muchos pacientes no acceden al programa por desconocimiento. Por eso, los especialistas insisten en la necesidad de informar mejor a la población y mejorar los canales de derivación médica.

Cómo sigue

La tendencia creciente de cáncer de cabeza y cuello en personas jóvenes y su alta mortalidad exigen un cambio urgente en el abordaje sanitario en Uruguay. La Sociedad de Otorrinolaringología y los expertos consultados coinciden en que la clave está en la prevención, la detección temprana y la equidad en el acceso a tratamientos. La propuesta de integrar el control de síntomas persistentes en el primer nivel de atención podría ser el primer paso hacia un sistema más efectivo. Mientras tanto, el fortalecimiento y la difusión del programa Pronacila aparecen como herramientas concretas para salvar vidas. El desafío está ahora en que el sistema de salud actúe con celeridad para frenar esta “epidemia silenciosa”, que cada vez afecta a pacientes más jóvenes.