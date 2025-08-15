Uruguay entra en la red de pagos más conectada de América Latina: qué propone Getnet

Getnet, una de las fintech líderes en soluciones de pago en América Latina y la península ibérica, anunció hoy la incorporación de Uruguay a su infraestructura regional de pagos (Getnet Single Entry Point, o SEP), consolidando así su presencia en cinco mercados clave : Brasil, Argentina, Chile, México y ahora Uruguay.

Gracias a esta expansión, los comercios y plataformas que operan en nuestro país podrán integrarse a una red de pagos que ya conecta a miles de negocios en toda la región a través de una única solución tecnológica.

En Uruguay, la plataforma ofrece funcionalidades adaptadas para el comercio electrónico, incluyendo adquirencia local, prevención de fraude, pagos recurrentes y tokenización. Pronto estarán disponibles nuevas soluciones de checkout, así como nuevas funcionalidades.

Mediante una única integración técnica, la empresa permite operar de forma ágil, segura y escalable en múltiples países, facilitando tanto a comercios uruguayos como a empresas multinacionales conectar sus operaciones regionales.

Entre las funcionalidades disponibles a nivel regional se destacan:

Pagos online y presenciales

Ventas y reembolsos

Suscripciones y pagos recurrentes

Tokenización

Prevención de fraude

Adquirencia local

Uruguay: un mercado estratégico para el crecimiento regional

Con un ecosistema digital en expansión, un entorno regulatorio robusto y un rol clave en el comercio regional, el país se posiciona como una puerta de entrada inteligente para las empresas que buscan crecer en América Latina.

“La llegada de SEP a Uruguay reafirma nuestra visión: construir la red de pagos más conectada de América Latina”, afirmó Hernán Gómez, CEO de Getnet Uruguay. “Queremos que nuestros clientes crezcan sin fronteras, con una solución preparada para los desafíos actuales y para las oportunidades del futuro", agregó.

Hoy, no solo los comercios uruguayos pueden conectarse con la región, sino que también las multinacionales pueden integrar a Uruguay a sus operaciones de forma más simple, eficiente y escalable

Construido para el futuro

Con el comercio electrónico en América Latina proyectado para superar los €800 mil millones en 2026, Getnet continúa desarrollando soluciones diseñadas para acompañar este crecimiento. La compañía ya trabaja en la expansión de su infraestructura a nuevos países y regiones, así como en la incorporación continua de nuevas funcionalidades locales y globales a su plataforma.