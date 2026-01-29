Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  20°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Remates y Legales / COMUNICADO

Centro Ceibal Informa: Concurso Público de Precios

Concurso Público de Precios

29 de enero 2026 - 9:15hs
1769691377246-logo-ceibal-dos

Concurso Público de Precios:

“Servicio de enseñanza de Curso de inglés para maestros participantes del Programa Ceibal en Inglés”

Fecha Límite de consultas: hasta el 06 de febrero de 2026, 17:00 hs.

Fecha Límite de presentación de ofertas: hasta el 12 de febrero 2026, 13:00 hs.

Fecha de Apertura Electrónica de Ofertas: 13 de febrero de 2026, 13:00 hs.

Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 29 de enero de 2026, 16 hs.

Registro de Proveedores:

“Servicios de producción de textos”

Fecha de evaluación de propuestas: 13 de febrero de 2026, 16 hs.

Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 29 de enero de 2026, 16 hs.

La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes

Las más leídas

Patrullero de la Policía de Montevideo
POLICIALES

Hombre se habría "metido" con la hija de otro, una niña de 13 años, y el padre de la menor lo mató de una puñalada

Alejandro Balbi. Archivo
ACCIDENTE

Alejandro Balbi asumió la defensa del motociclista al que chocó el ministro Negro y pidió historia clínica

Jubilados

Jubilaciones: el aumento definitivo a las pasividades será de 5,97% en 2026

Usurpación en Punta del Este: familia que ocupa casas de alto valor y se niega a abandonarlas declara hoy en Fiscalía
USURPACIÓN

Usurpación en Punta del Este: familia que ocupa casas de alto valor y se niega a abandonarlas declara hoy en Fiscalía

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar