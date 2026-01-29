Centro Ceibal Informa: Concurso Público de Precios

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

“Servicio de enseñanza de Curso de inglés para maestros participantes del Programa Ceibal en Inglés”

Fecha Límite de consultas: hasta el 06 de febrero de 2026, 17:00 hs.

Fecha Límite de presentación de ofertas: hasta el 12 de febrero 2026, 13:00 hs.

Fecha de Apertura Electrónica de Ofertas: 13 de febrero de 2026, 13:00 hs.

Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 29 de enero de 2026, 16 hs.

Registro de Proveedores:

“Servicios de producción de textos”

Fecha de evaluación de propuestas: 13 de febrero de 2026, 16 hs.

Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 29 de enero de 2026, 16 hs.

La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes